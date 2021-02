En myte lever i bedste velgående i Danmark. Nu vil Maria aflive den: »Det er simpelthen en løgn, man har fortalt unge kvinder i årevis«

Da Maria Rokan fik sin menstruation som 12-årig, fik hun at vide af sin mor, at hun ikke måtte bruge tampon.

»Jeg måtte ikke bruge tampon på grund af den her ære, der i min kultur er forbundet med en kvindes jomfruelighed og det faktum, at en kvinde skal bløde første gang, hun har sex.«

Dengang satte hun ikke spørgsmålstegn ved sin mors regler.

»Jeg er etnisk kurder, så jeg tænkte ikke mere over det, for jeg havde jo ikke fået andet at vide. Selv til seksualundervisning lærte vi, at piger havde en jomfruhinde, så jeg tænkte bare, at det var nok noget, jeg skulle passe på.«

Maria Rokan vil gerne være talerør for de kvinder, som bliver pålagt en forventning om, at de skal præstere en blodplet på lagnet den første gang, de har samleje.

Talerør for unge piger

I dag er Maria Rokan 25 år og vil gerne være talerør for alle de unge piger, som tror, at der skal præsteres en blodplet på lagnet den første gang, man har samleje. En myte, som især eksisterer blandt minoritetsdanskere, og som ofte hænger sammen med en kultur om, at kvinder ikke må være seksuelt aktive før ægteskabet.

Som ung kurdisk kvinde blev Maria Rokan mødt med samme holdning – at sex før ægteskabet ikke var tilladt – både hos sine forældre og blandt andre i det kurdiske miljø i Danmark. Da hun trodsede holdningerne som 21-årig og delte et billede på Facebook af sig selv og sin daværende kæreste, begyndte beskederne at rulle ind.

»Jeg fik en hel masse negative reaktioner. Folk skrev med forargelse, om mine forældre kendte til det her, og om vi var forlovede. Jeg fik opkald fra familiemedlemmer, som sagde, at jeg skulle slette opslaget, fordi det krænkede familiens ære. Det er stadig noget, jeg skal høre for i dag,« fortæller hun.

FAKTA Fakta: Myten om mødommen Mange har en opfattelse af, at kvinder har en jomfruhinde, der springer, første gang de har samleje. Det er en myte, som eksisterer verden over, og som særligt bruges i kulturer, hvor det ikke er velset, at kvinder er seksuelt aktive før ægteskabet. Her bruges den som en slags bevis på, at kvinden har været jomfru op til ægteskabet. I virkeligheden forholder tingene sig anderledes. Medicinsk kaldes mødommen hymnalranden, hvilket måske giver et bedre billede af, hvad der er tale om – nemlig en krans af slimhindefolder, som adskiller kvindens indre kønsorganer fra de ydre, og hvis funktion er at beskytte skeden mod bakterier. Kransen er elastisk og kan blive ødelagt ved samleje. Hos nogle kvinder forsvinder den aldrig, men trækker sig blot sammen efter samleje. Kilde: Sex og Samfund FOLD UD FOLD UD

Maria Rokan laver TikTok-videoer for at oplyse unge og aflive myten om mødommen. Selvom hun får kommentarer fra folk, der anklager hende for at »tale om konspirationsteorier«, får hun flest positive kommentarer fra unge piger, der sætter pris på videoerne.

Budskab til unge på TikTok

»Hej, er du klar til at slå mødomsmyten ihjel? Så følg lige med her.«

Sådan indleder Maria Rokan en af sine mange TikTok-videoer, hvor hun forsøger at nå ud til de unge og forklare, hvad der er op og ned i fakta om blandt andet kvinders mødom.

»Jeg prøver at forklare unge piger, at mødommen er kulturelt konstrueret, og at det ikke passer, at der er en hinde, der springer, første gang man har sex. Det er simpelthen en løgn, man har fortalt unge kvinder i årevis,« siger hun.

Videoerne på TikTok får flest reaktioner fra unge piger, der tagger deres veninder, og som er »helt i chok« over, at de ikke er blevet oplyst om det noget før.

Maria Rokan har selv tætte bekendtskaber, som har fået lavet en såkaldt »mødomsrekonstruktion«, hvor man forsøger at sy hinden sammen, selvom operationen ikke er nogen garanti for, at man vil bløde på bryllupsnatten.

Hun håber derfor, at et øget fokus kan være med til at frigøre unge kvinder fra tabuet og bekymringerne omkring deres første gang.

»Det er ikke alle kvinder, der bløder første gang, de har sex, og det skal italesættes, at det er helt normalt. Vi skal fjerne det pres og ansvar, der pålægges kvinders kroppe,« fortæller hun.

Skoler skal aflive myten

Maria Rokan er frivillig i foreningen Søstre mod vold og kontrol, som forsøger at bekæmpe negativ social kontrol mod kvinder. Foreningen har netop – i anledning af uge 6, hvor der traditionelt set er fokus på seksualundervisning i folkeskolen – valgt at sætte fokus på at aflive mødomsmyten, som især eksisterer blandt minoritetsdanskere.

Foreningen har lanceret undervisningsmateriale om mødomsmyten, som landets lærere og elever kan benytte til seksualundervisningen i 7.-10. klasse, nu da mange skoler sætter fokus på unge og sex i forbindelse med den landsdækkende kampagne »Uge Sex«, fortæller talsmand for Søstre mod vold og kontrol Kefa Abu Ras.

»Vi har lavet undervisningsmaterialet sammen med vores unge frivillige i Søstre mod vold og kontrol for at sikre, at vi rammer de unge, herunder særligt etniske minoritetsunge. Vi håber, at skolerne vil sætte fokus på seksualundervisningen her i uge seks og sikre, at alle eleverne deltager i den obligatoriske undervisning,« siger hun.

Kefa Abu Ras er opvokset i Jordan, hvor hun levede med regler, der skulle holde hende fra at miste sin mødom.

»Jeg måtte aldrig cykle, selvom mine brødre måtte. Tænk, hvor mange unge piger i verden, der skal følge latterlige regler om noget, der ikke findes,« siger hun.

Kefa Abu Ras understreger, at foreningen kæmper for, at det skal være kvindens eget valg, om hun vil være seksuelt aktiv inden ægteskabet eller ej, og at begge dele er okay. Hun håber, at undervisningsmaterialet kan medvirke til, at unge kvinder kan træffe deres egne valg på et oplyst grundlag.

»Vi mener, at oplysning er det bedste våben, vi kan give de her unge kvinder. Jo mere der bliver talt om det, jo mindre tabuiseret bliver det for kvinder, der ikke bløder første gang, de har sex. De skal forstå, at det ikke er skamfuldt, at der ikke er noget blod på lagnet på bryllupsnatten.«