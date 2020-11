En »grådkvalt« statsminister mødte pressen efter visit hos minkavler – nu beskyldes hun for politisk spin og krokodilletårer

Torsdag fældede statsminister Mette Frederiksen (S) en tåre, da hun mødte pressen efter at have besøgt en minkavler nær Kolding, der havde aflivet alle sine mink.

Statsministerens optræden har efterfølgende sat ild i debatten på de sociale medier, hvor den rørte Mette Frederiksen blandt andet beskyldes for at udvise følelser for åben skærm som led i et politisk spin.

Særligt har folketingsmedlemmer fra oppositionspartierne meldt sig ind i debatten, hvor de anklager Mette Frederiksens gråd for blandt andet at være »tyk«. Sådan lyder kritikken fra blandt andre Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, der betvivler ægtheden af statsministerens gråd.

»Det bliver simpelthen for tykt, at statsministeren græder over sin egen beslutning, når hun på intet tidspunkt har villet tage ansvar for den, rette op på den eller se på, om man kunne lade nogle raske avlsdyr overleve,« siger Alex Vanopslagh til TV 2.

Dertil har Vanopslagh kritiseret statsministeren for at iklæde sig en beskyttelsesdragt under sit besøg hos den jyske minkavler, som ligeledes er blevet delt på de sociale medier.

»Nu når det socialdemokratiske spin jo nye højder,« skriver han blandt andet på Facebook.

Venstres EU-ordfører, Jan E. Jørgensen, er enig i Alex Vanopslaghs kritik, som han selv valgte at dele på sin egen Twitter-profil med følgende kommentar:

»Hvor er det tykt. Statsministeren misser ingen lejlighed til at understrege, at minkene udgjorde en AKUT fare for folkesundheden – hvorfor der ikke var tid til at overholde grundloven. Her står hun på en minkfarm – uden mink – for de er døde – og har i øvrigt aldrig været syge!« skriver Jan E. Jørgensen på Twitter.

Hvor er det tykt. Statsministeren misser ingen lejlighed til at understrege, at minkene udgjorde en AKUT fare for folkesundheden - hvorfor der ikke var tid til at overholde grundloven. Her står hun på en minkfarm - uden mink - for de er døde - og har i øvrigt aldrig være syge! https://t.co/GHHJA0cVbv — Jan E. Jørgensen (@JanEJoergensen) November 26, 2020

Også Det Konservative Folkepartis skatteordfører, Rasmus Jarlov, fløj til tasterne i forbindelse med den »grådkvalte« statsministers optræden torsdag.

En grådkvalt Mette Frederiksen siger, det er ikke er avlernes skyld, at de har fået ødelagt deres livsværk.



Korrekt. Det er din skyld. Det skyldes, at du blæste på Grundlovens beslutningsproces, som ellers havde givet tid til at finde løsninger til at bevare raske avlsdyr. pic.twitter.com/efm1TgxHEA — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) November 26, 2020

Kynisk politik

Da statsministeren torsdag mødte pressen efter sit besøg hos den jyske minkavler, gik der ikke mere end få sekunder, før hun fik følelserne uden på tøjet og med knækket stemme kommenterede sit besøg hos minkavleren.

»Vi har to generationer af rigtig dygtige minkavlere, far og søn, som på meget, meget kort tid har fået knust deres livsværk, og det – det har været følelsesladet for dem, og – undskyld,« lød det fra Mette Frederiksen, der efterfølgende tørrede en tåre fra sit øje.

»Og det er det også for mig.«

Statsministerens reaktion tages nu i forsvar af repræsentanter fra rød blok, der dels bakker op om regeringens opfordring til aflivning af mink, dels kalder højrefløjens beskyldninger om politisk spin for »et skidt niveau«.

Sådan lyder det fra blandt andre Jakob Mark, SFs børne- og undervisningsordfører.

»At beskylde hende (statsministeren, red.) for spin og teater hiver debatten ned på et skidt niveau,« skriver han blandt andet på Twitter.

Jeg tror politikere skal passe på med at gøre politik mere kynisk end det er. Uanset hvad man mener om Mink-forløbet så var det da en tydeligt rørt Statsminister, der stod foran den minkfarm igår. At beskylde hende for spin og teater hiver debatten ned på et skidt niveau #dkpol — Jacob Mark (@jacobmark_sf) November 27, 2020

Også Rasmus Stoklund, udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, tager statsministeren i forsvar. I et direkte svar til Rasmus Jarlovs (K) opslag på Twitter understreger han, at den sørgelige situation med minkavlerne ikke er regeringens skyld, men »coronavirus' »skyld««.

Nej @RasmusJarlov - det er coronavirus’ "skyld". Rystende at du som fhv. minister ifm. håndtering af en pandemi tager så let på de utvetydige risikovurderinger fra SSI og utallige uafhængige eksperter. #dkpol https://t.co/U7uaPrLdt3 — Rasmus Stoklund (@RStoklund) November 26, 2020

En kvindelig statsminister

Det er ikke alene folketingspolitikere, der har udtalt sig om Mette Frederiksens tårer.

Også Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T., har i en artikel på B.T kommenteret sagen. Han opfatter statsministerens opførsel som værende oprigtig, hvortil han anfægter, at der skulle være tale om krokodilletårer.

Henrik Qvortrup udtaler i artiklen, at gråd kan være et strategisk værktøj, som primært kan benyttes af en kvindelig statsminister.

»Man kan overveje, om en mandlig statsminister kunne have sluppet af sted med at stå og græde efter at have besøgt nogle mennesker, der var blevet berørt af de beslutninger, der er blevet truffet. Mit bud er, at det kunne han ikke. Der må man bare sige, at der har en kvindelig statsminister et klaviatur, som en mandlig pendant ikke har,« siger Henrik Qvortrup til B.T og fortsætter:

»Jeg siger ikke, at hun spiller på det, men her har hun i hvert fald en fordel som kvinde. Hvis en mand havde gjort det samme, føler jeg mig overbevist om, at det var blevet udlagt som en svaghed.«

Henrik Qvortrup har delt artiklen på Twitter, hvor han i opslaget fremhæver den pointe.

»Kunne en mandlig statsminister mon være sluppet af sted med at stå og græde over konsekvenserne af en beslutning, han selv havde truffet,« spørger han på Twitter.

Også det opslag har affødt en heftig debat, hvor Twitter-brugere på den ene side giver Qvortrup ret i sin analyse, mens andre betegner hans bemærkninger som værende af krænkende karakter.