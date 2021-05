En forside med Mette Frederiksen har vakt opsigt – nu lægger topchef luft til folkene bag

Statsminister Mette Frederiksen (S) pryder forsiden på den seneste udgave af magasinet Lime.

Og den titel, Frederiksen bliver givet af magasinet, der uddeles gratis i dagligvarekæden Netto, er også én, de fleste gerne ville pryde sig med.

»Hele Danmarks Mette,« står der således på omslaget af magasinet.

På side 4 kan man læse redaktøren byde læserne god læselyst og bemærke, at »mens jeg har vandret rundt i den smukke natur, har Mette Frederiksen kæmpet for at holde sammen på det her land og skabe orden i kaos«:

»Jeg har mange gange det sidste år tænkt, at jeg var glad for, at jeg ikke var statsminister. Men sådan har Mette Frederiksen det heldigvis ikke.«

Ni sider længere inde finder man selve interviewet med statsministeren med citatoverskriften »Jeg har aldrig stræbt efter at gøre verden mere retfærdig«.

Topchef: De burde have overvejet objektiviteten nærmere

Forsiden har søndag aften fået flere reaktioner på Twitter.

Tidligere Venstreminister og folketingsmedlem Søren Pind skriver, at »det her kunne Socialdemokratiet ikke købe sig til …«, mens Kristian Madsen, der er chefredaktør og direktør for A4 Medier og tidligere politisk kommentator på Politiken, lader forstå, at »Netto er gået all-in i kundemagasinet«.

Netto hører under Salling Group, og administrerende direktør Per Bank har søndag aften også fundet anledning til at kommentere forsidebeskrivelsen af den socialdemokratiske statsminister.

»Redaktionel produktion af magasinet varetages af eksternt contentbureau, der i dette tilfælde burde have overvejet objektiviteten nærmere,« skriver han.

Contentbureauet OTW udgiver magasinet Lime ti gange om året.