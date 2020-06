En deltager fra stor demonstration har fået konstateret covid-19: »Det var det, vi havde frygtet«

Mindst én person, der deltog i Black Lives Matter-demonstrationen forrige søndag, har fået konstateret smitte med coronavirus.

Det oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde tirsdag aften.

»Det, vi kan melde nu, er, at det er konstateret, at der er smitte hos en person, der deltog i Black Lives Matter-demonstrationen i København søndag den 7. juni,« lød det fra sundhedsministeren.

Dermed er demonstrationen rykket et skridt nærmere på at kunne udvikle sig til en af de supersprederbegivenheder, som eksperter har frygtet.

I demonstrationen deltog ifølge myndighederne i omegnen af 15.000 mennesker, og mange stod tæt sammen.

»Det er afgørende vigtigt, at vi hurtigt får sat ind og hurtigt får identificeret andre smittede, så vi kan få stoppet smittekæderne hurtigt,« sagde Magnus Heunicke, der oplyser, at der sat gang i en omfattende smitteopsporing.

Ministeren og myndighederne opfordrer derfor nu til, at deltagerne lader sig teste.

»Personer, der vurderer, at de har opholdt sig tæt på andre – altså inde i mængden – kan have været udsat for smitte, og de opfodres derfor til at gå ind på coronaprover.dk og bestille en gratis test. Det gælder, uanset om man har symptomer eller ej,« sagde Heunicke og fortsatte:

»Hvis man har symptomer – det gælder også milde symptomer – så skal man kontakte sin læge. Så får man råd og vejledning af lægen og bliver også testet,« sagde Magnus Heunicke.

Foto: Nikolai Linares.

Han oplyste, at testkapiciteten er tilstrækkelig til at få testet de nævnte grupper i løbet af de kommende dage.

Smitteopsporingen består i, at Styrelsen for Patientsikkerhed retter henvendelse til de personer, som man ved, at den smittede har været i nærheden af.

»Men der er også en stor mængde ukendte, nære kontakter. Det er grunden til, at vi står her i dag (tirsdag, red.),« sagde Anette Lykke Petri, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Sindssygt vigtigt, at man lader sig teste«

»Vi ved, at en del af demonstranterne har været inde på eget initiativ og få foretaget en test, men vi anbefaler alligevel, at man får gjort det igen – specielt, hvis man har symptomer på covid-19,« sagde Anette Lykke Petri.

Direktøren nævnte, at man som del af et forsigtighedsprincip ud over de nævnte grupper af deltagere opfordrer samtlige deltagere i demonstrationen til at lade sig teste.

Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen og speciallæge i anæstesi, følger udviklingen i epidemien tæt. Han blev ikke begejstret, da han hørte nyheden om, at mindst én deltager i Black Lives Matter-demonstration er smittet.

»Det var det, vi frygtede. Man må bede til vorherre om, eller hvem man nu beder til, at vedkommende ikke har smittet andre,« siger han.

»Som jeg tidligere har sagt, synes jeg, at det var en dårlig idé med demonstrationen. Det er sindssygt vigtigt, at man lader sig teste,« siger Torben Mogensen.

Er det realistisk at finde de smittede?

»Ja, det er det, fordi testkapaciteten er så stor. Men det afhænger af, om folk tager det alvorligt og lader sig teste.«