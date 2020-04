Ekspert efter dom fra Østre Landsret om deling og download af film: Man bør forsøge at få sine penge tilbage

Det britiske selskab Copyright Management Services (CMS) har sendt forligsbreve til tusindvis af borgere i Danmark, fordi de ifølge CMS skulle have downloadet og delt film og ofte pornografiske værker ulovligt.

Tog man ikke imod det tilbudte forlig, der lød i omegn af 3.000 kroner, blev man i stedet stævnet for 7.500 kroner og trukket i retten. Nogle betalte formenligt bare, mens andre tog kampen op i de danske byretter, og lige nu sidder flere hundrede og holder vejret, mens de venter på, at det bliver deres tur.

Der er bare et problem:

CMS har i flere tilfælde slet ikke haft ret til at retsforfølge krænkelserne.

Det fremgår af tre domme, som Østre Landsret afsagde onsdag 8. april. Her blev det nemlig slået fast, at sagerne mod tre personer, der i forskellige byretter var blevet dømt til at betale erstatning for påstået ulovlig download og deling af film, skulle afvises.

Afvisningerne skyldtes, at CMS ikke kunne dokumentere, at »det havde søgsmålskompetence til at føre sagerne i eget navn«.

Det betyder, at landsretten fandt, at det britiske selskab ikke kan stævne borgere for at have downloadet og delt film, for CMS havde ikke rettighederne til filmene.

Resterende sager afgøres på samme måde

Berlingske kunne i sommer beskrive, hvordan CMS' metode blev kritiseret fra flere sider, mens der også blev sat spørgsmålstegn ved, om det kunne være rigtigt, at det udelukkende var brevmodtagernes IP-adresser, der identificerede dem som gerningsmanden bag krænkelsen.

Berlingske er ikke i besiddelse af det konkrete antal henvendelser, som CMS har sendt til borgere i Danmark, men det fremgår af et DR-program, at der er tale om over 50.000 i hele Skandinavien, mens den danske telebranche har oplyst identiteten på borgeren bag 167.000 IP-adresser.

Jeppe Brogaard Clausen fra Njord Law Firm, der repræsenterer CMS, har tidligere udtalt, at det er omkring 60 pct. af tilfældene, hvor der indgås forlig, og sagen således aldrig er endt i retten.

Ifølge Vibeke Borberg, advokat med speciale i ophavsret, bør de mange danskere, der har modtaget et brev og en stævning fra CMS, nu kunne ånde lettet op.

»Man må sige, at deres (CMS, red.) krav er faldet til jorden. Østre Landsret har afgjort, at CMS ikke har noget krav at rejse. De har ikke bevist, at de har rettighederne til det materiale, der er downloadet og delt. De resterende sager vil blive hævet eller afgjort på samme måde,« siger Vibeke Borberg.

CMS kan forsøge at få lov til at anke sagen til Højesteret, men den er ifølge Vibeke Borberg formentlig ikke principiel nok til at få en tredjeinstansbevilling.

Hun understreger, at de tre domme ikke er udtryk for, at man gerne må downloade og dele ophavsretlige beskyttede film. Det er stadig i strid med ophavsretten at gøre det.

Dommene forholder sig imidlertid slet ikke til lovligheden af fildelingen, for Østre Landsret har ikke taget stilling til det, der er sket i sagerne. I stedet har man udelukkende dømt efter, om hvem der havde rettigheden til at retsforfølge brud på ophavsrettigheden – og det havde CMS ikke.

»Det er derfor, at det her er alvorligt for CMS. Dommen betyder, at de ikke har retten til at rejse ophavsretlige krav og dermed få krænkelser erstattet. Vi må gå ud fra, at det også gør sig gældende i de alle andre sager,« siger Vibeke Borberg.

Hun vil derfor opfordre alle borgere, der har modtaget et brev og en stævning fra CMS, til ikke at betale. Har man allerede betalt, så bør man ifølge hende forsøge at få sine penge tilbage.

Principielle spørgsmål mangler at blive besvaret

Ifølge Jeppe Brogaard Clausen fra Njord Law Firm, der repræsenterer CMS i Danmark, kommer Landsrettens afgørelse til at få »begrænset betydning«.

Der er ifølge ham nemlig tale om tre »meget konkrete afgørelser om tre forskellige film«, og det understreger, at alle fildelingssagerne ikke er ens, og derfor tror han, at de får begrænset betydning for de andre sager.

»Filmproducenterne og CMS fører sager om forskellige film og vil naturligvis sammen drøfte om landsrettens meget konkrete afgørelser får nogen betydning for verserende sager i Danmark fremadrettet. Hvordan påtaleretten belyses i sagerne, skal naturligvis drøftes mellem filmproducenterne og CMS,« skriver han i en e-mail.

Jeppe Brogaard Clausen hæfter sig ved, at »Landsretten ikke fandt anledning til, at komme med bemærkninger om EU-domstolens vurdering af abonnentens ansvar og beviserne herfor«, og oplyser, at CMS nu overvejer, om man vil anke sagen til Højesteret.

Mads Krøger Pramming fra Ehmer Pramming Advokater repræsenterede en af de tre borgere, som CMS havde stævnet, og han er overordnet »super tilfreds« med onsdagens resultat. Alligevel er der lidt skår i glæden.

»De her sager er jo en del af noget større, for der verserer hundredvis af dem ude i byretterne. Det er jo selvfølgelig fint, at vi nu har fået klarlagt, at CMS ikke har rettigheden til at forfølge krænkelserne, men vi mangler stadig svar på en række ret principielle spørgsmål,« siger Mads Krøger Pramming.

Med onsdagens afvisning forholdt landsretten sig eksempelvis slet ikke til, hvordan borgerne skal bevise deres uskyld, når deres egen IP-adresse har udpeget dem som krænkeren, mens det heller ikke blev diskuteret, om 7.500 kroner var et rimeligt erstatningsgrundlag.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at Landsretten ikke benyttede sig af muligheden for at udtale sig om den del. Det er positivt, at Landsretten har slået fast, at der her er tale om et firma, der har gevaldigt rod i papirerne, og jeg er meget interesseret i at finde ud af, hvad landsrettens afgørelse her får af betydning for de sager, som allerede er afgjort i retten eller ved forlig,« siger Mads Krøger Pramming.

Han fortæller, at man hos Ehmer Pramming Advokater overvejer, om der skal rejses søgsmål mod CMS nu, så de borgere der har indgået forlig, kan få deres penge tilbage.