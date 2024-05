Samfund Abonnement

Efter to år skulle den erfarne efterforsker se materialet igennem igen med friske øjne. Pludselig så han to skygger på overvågningen

Et par år efter, at Emilie Meng forsvandt, ville politiet have friske øjne på sagen. En af de efterforskere, der var med i specialgruppen, vidner i dag ved Retten i Næstved, og på dag seks i Korsør-sagen fortæller han om et af sine fund.