Efter smitterekord: Især ét tal giver panderynker hos myndigheder og eksperter

760 nye smittetilfælde, fire døde og 124 indlagte fik torsdag både sundhedsministeren og statsministeren til at varsle yderligere restriktioner.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) varslede allerede torsdag morgen nye restriktioner med afsæt i et pressemøde fra onsdag. Her var antallet af smittede, men især den såkaldte positivprocent, i fokus.

Flere bliver smittet, på trods af at færre bliver testet – altså stiger positivprocenten.

»At den stiger, er en grund til at være bekymret, og det understreger, at vi er på vej ind i en periode, hvor der er højere sygdomsforekomst og højere smitte,« sagde Kåre Mølbak, faglig direktør for Statens Serum Institut, på pressemødet onsdag.

Onsdag var 1,44 procent af de testede smittet med coronavirus, torsdag er den andel steget til 1,77 procent.

Det vil sige, at hver gang 100 personer bliver testet, vil knap to af dem være smittet med coronavirus.

Det er et tegn på, at der er en reel stigning i smitten, og at det ikke bare handler om, at flere er blevet testet i denne uge end i efterårsferien.

På nedenstående graf er det muligt at se udviklingen for positivprocenten for hele perioden.

Hvad angår den røde kurve, viser den ikke præcist for de seneste par dage, fordi der mangler svar på et betydeligt antal prøver. Til gengæld er den lidt mere præcis, når vi kigger længere tilbage i tid.

Den blå kurve, hvor data er fordelt på offentliggørelsesdato, kan bruges til at sige noget om udviklingen de seneste par dage. Men den er til gengæld ikke helt præcis, hvad angår udviklingen tilbage i tiden. Positivprocenten kan ikke uden videre sammenlignes med i foråret. Det skyldes, at positivprocenten dengang var særligt høj, fordi man kun testede de alvorligt ramte.

Allerede fredag?

Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør for Statens Serum Institut, ser også med bekymring på positivprocenten:

»Det er bekymrende. Det er næsten to procent. Nu må vi se, hvad de gør.«

Nils Strandberg Pedersen kunne forestille sig, at myndighederne holder pressemøde om nye restriktioner allerede fredag.

»Det kan være, at man sænker forsamlingsforbuddet fra 50 til 25 eller ti. Og det er en mulighed, at man påbyder mundbind i butikker og måske også på alle offentlige steder,« siger han.

Han mener, at det er bedre at tage beslutningerne nu end at vente på udviklingen.

»Det er tunge beslutninger, men det kan også være, at det er nødvendige beslutninger,« siger han.