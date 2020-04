Efter »naziburger«-sagen åbner Nye Borgerlige-kandidat restaurant for enden af Blågårdsgade: »Det har gjort lidt ondt i maven de sidste par dage«

Folketingskandidaten Anahita Malakians fra Nye Borgerlige åbner nu en restaurant på Nørrebrogade i København, efter hun sagde sit job op på burgerbaren The Barn i Københavns Nordvestkvarter.

Restauranten kommer til at hedde L.a.tino og åbner på Nørrebrogade 22, hvor der tidligere lå det latinamerikanske dansested Columbus. Adressen er lige over for Blågårdsgade, hvor den nu forbudte bande Loyal to Familia i mange år har holdt til.

Forberedelserne inden åbning er ifølge Anahita Malakians stort set færdige, så de bliver klar til at åbne for servering, når myndighederne igen tillader det:

»Vi er næsten klar til at åbne. Det har været både hans (kompagnon Luis, red.) og min drøm længe at åbne vores eget sted. Så da vi sammen fandt ud af, at det her kunne lykkes, så sprang vi på. Men det ville da være unaturligt, hvis jeg ikke var bekymret for flere trusler,« siger Anahita Malakians.

Værtshuset Columbus var et kendt latinosted, og det er på samme adresse, at Anahita Malakians åbner sin nye restaurant.

I oktober sidste år blev The Barn ramt af en storm af negative anmeldelser, og efterfølgende blev en rude i restauranten smadret med en sten, uden politiet dog har kunnet finde ud af, hvem der gjorde det.

Det skete, efter det venstreradikale medie Konfront bragte en historie om Anahita Malakians' arbejde på The Barn under overskriften »Naziburger: Højreekstremist åbner burgerbar i Nordvest«. I artiklen henviste Konfront blandt andet til et profilbillede fra Facebook fra »den kendte højreekstremist Lars Grønbæk Larsen«, hvorpå Anahita Malakians optræder.

Anahita Malakians sagde dengang, at hun ikke kendte Lars Grønbæk Larsen og ikke havde mødt ham før, og Anahita Malakians gentager over for Berlingske, at hun ikke omgås højreekstremister:

»Det er noget vrøvl, Konfront brugte et billede af mig sammen med en person, der mødte mig ved et arrangement i Kolding. Jeg har ingen kontakt til den yderste højrefløj,« siger Anahita Malakians.

Et billede fra oktober sidste år, hvor ruden på burgerbaren The Barn i Nordvest-kvarteret i København er blevet repareret, efter ukendte personer kastede en sten gennem den.

Efter Konfronts »naziburger«-artikel kom der mange negative anmeldelser af The Barn på diverse onlineplatforme. En af dem, der dengang skrev en negativ anmeldelse af The Barn, udtalte til BT:

»Det er irrelevant, hvordan maden smager, når de spreder had.«

Men der skal mere til at stoppe Anahita Malakians, der glæder sig til at åbne L.a.tino med sin kompagnon Luis.

Allerede i et interview med Berlingske i oktober varslede Anahita Malakians, at hun ville vende tilbage til Nørrebro med ordene »vent at se«.

Nu åbner Anahita Malakians sin egen restaurant med latinamerikansk mad og cocktails. Hun siger, hun gerne bare ville lade sin nye restaurant og maden tale for sig selv, men efter hendes udsagn har flere venstrefløjsmedier kontaktet hende med spørgsmål om den nye restaurant.

»Jeg vil sige at, det har gjort lidt ondt i maven de sidste par dage, at jeg skulle forholde mig til det her igen. Jeg har ikke været naiv og tænkt, jeg bare kunne være i fred på Nørrebro, men jeg havde håbet på, det ikke ville blive så stor en sag igen. Så snart venstrefløjen begynder at skrive på det igen, må jeg jo reagere på det,« siger Anahita Malakians.

Anahita Malakians ønsker ikke over for Berlingske at oplyse, hvilke medier der er tale om.