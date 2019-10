Efter naziburger og racistluder: »Jeg er hverken færdig med at være på Nørrebro eller arbejde på Nørrebro«

Det kan godt være, at trusler og hærværk og chikane har tvunget Anahita Malakians til at sige sit job op på Nørrebro.

Men det får ikke Nye Borgerlige-folketingskandidaten til at forlade Nørrebro eller Nordvest i København

Tværtimod.

Det vakte ellers stor opmærksomhed, da Anahita Malakians for nylig valgte at forlade sit job på burgerbaren The Barn tæt på Nørrebro Station på Frederikssundsvej.

Den tidligere Venstre-kandidat gjorde det af hensyn til sin arbejdsplads, fortæller hun.

Hun sagde stop søndag den 6. oktober, efter at en rude i restauranten var blevet smadret med en sten natten til fredag. Måske på grund af en artikel i det venstreradikale medie Konfront, der om onsdagen bragte en historie om Anahita Malakians og The Barn under overskriften »Naziburger: Højreekstremist åbner burgerbar i Nordvest«.

Artiklen førte til den ene negative anmeldelse efter den anden på nettet af The Barn. Selv unge venstreorienterede kvinder fra det jyske anmeldte burgerbaren uden at have været der, alene fordi Anahita Malakians var ansat.

»Din racistluder«

Men hun bliver i området, hvor hun bor, og hvor hun har tre børn.

Det fortæller hun til Berlingske, da avisen møder hende netop Nørrebro, godt 14 dage efter at hun sagde farvel til jobbet på The Barn.

Akkurat som hun ikke kan komme på andre forklaringer på hærværket på The Barn, end at hun er politisk aktiv i Nye Borgerlige, og at det er den ekstreme venstrefløj på Nørrebro, der er efter hende.

Du oplevede ikke noget lignende som kandidat for Venstre?

»Aldrig.«

Og dog.

Kort tid før artiklen i Konfront blev bragt, forlod hun en sen nattetime efter lukketid The Barn og blev uden for døren mødt af en maskeret mand i mørkt tøj på cykel.

»Han snakkede med accent og sagde: »Hvorfor åbner du ikke café et andet sted, din racistluder?« Jeg ignorerede det og gik over fodgængerfeltet, og så cyklede han op på siden af mig, sagde en masse ting og sluttede af med at sige: »Vi kender din færden, så pas på«,« fortæller Anahita Malakians.

Hun har været i kontakt med myndighederne.

Har de ekstreme så vundet?

»Nej, det har de ikke. Det her er bare en skramme. Jeg er hverken færdig med at være på Nørrebro eller arbejde på Nørrebro.«

Du bliver her?

»Ja. Jeg kommer ikke til at stoppe med at arbejde på Nørrebro.«

Hvordan?

»Vent og se. Jeg kan ikke sige mere lige nu.«

Antifascistisk exitprogram

Er du bekymret for din børn?

»Jeg er ikke en bekymret person. Jeg ved ikke, hvad de her mennesker kan finde på, men som udgangspunkt tænker jeg, at de ikke kunne finde på at gå efter mine børn.«

Anahita Malakians er dog »ret sikker på, at der kommer til at ske noget i den nærmeste fremtid«.

»Jeg regner helt klart med at få sådan et exitprogram ind ad døren,« siger hun med henvisning til en artikel forleden i Weekendavisen om den yderste venstrefløjs truende adfærd over det, de opfatter som fascister og racister på Nørrebro.

Anahita Malakians, folketingskandidat for Nye Borgerlige »Der er nogle grupper, der helt sikkert synes, at der ikke er plads til andre holdninger end deres.«

I artiklen beskriver Weekendavisen, hvordan et medlem af Generation Identitær modtog et brev fra Antifascistisk Aktion med besked om, at han skulle takke ja eller nej til et exitprogram for højreradikale.

Generation Identitær bliver omtalt som en patriotisk ungdomsbevægelse imod indvandring fra ikkevestlige lande.

»Jeg kommer hverken til at flytte eller bøje mig,« understreger Anahita Malakians:

»Jeg vil stadig være aktiv i Nye Borgerlige.«

Hvad med salafisterne

Hvad siger alt det her om Nørrebro?

»Nu har jeg været i to valgkampe på lige netop Nørrebro, både for Venstre og Nye Borgerlige, og der er nogle grupper, der helt sikkert synes, at der ikke er plads til andre holdninger end deres,« siger hun om det, hun kalder »den ekstreme venstrefløj«:

»Hvorfor de ikke går efter salafisterne, det forstår jeg ikke. Det er da for sindssygt, det, de går og siger.«

Salafister?

»Dem, der går på gaden og siger, at man ikke skal stemme til valg,« forklarer hun:

»Hvad med Hizb ut-Tahrir? Når de holder årsmøde i Nørrebrohallen, hvorfor står dem fra venstrefløjen så ikke klar med exitprogrammer. De siger på venstrefløjen, at de er imod racisme, homofobi og bla-bla, og de her mennesker er nogle af de største homofober, man overhovedet kan finde.«

Som hun ser det, har den yderste venstrefløj tabt sin klassekamp. Arbejderne og de fattige er væk, og tilbage er så muslimerne, som denne del af venstrefløjen ifølge Anahita Malakians »kaster sig over og gør en bjørnetjeneste gennem vold«.

»Muslimerne er blevet deres nye klassekamp,« mener hun:

»Ikke nydanskerne. Så skulle det også gælde mig. Var det en anden udlænding, der havde fået sin butik ødelagt, så havde motivet helt sikkert været racisme. Men når det er den hér perker, så er det åbenbart ikke racistisk. Så er jeg racisten, fordi jeg stiller op for Nye Borgerlige.«

Hun er ikke alene om at opleve grænser for rummeligheden på det ellers så tolerante Nørrebro.

For nylig efterlyste præst Henrik Højlund i Berlingske mere åndsfrihed i bydelen. På samme måde har familiefaderen Christian Lunøe i Berlingske tidligere fortalt, hvordan han efter at være blevet truet med kniv sammen med børnene, uden at politiet reagerede, ikke længere kunne forsvare at bo på Nørrebro.

Anahita Malakians forklarer, at hun aldrig som kandidat for Venstre oplevede problemer på Nørrebro, hvor hun trygt kunne dele flyers ud med VUere i forbindelse med valgkampen i 2015.

Iransk baggrund

Hun fortæller, hvordan hun under valgkampen i sommer var vidne til en aggressiv antifascists truende adfærd over for Nye Borgerlige, der delte flyers ud på Nørrebro.

Mens Redox filmede dem. Redox er et venstreorienteret medie.

På samme måde mener hun, at Konfront har gjort hende »guilty by association« ved at bringe en omtale og et billede af hende i selskab med Lars Grønbæk Larsen under sommerens valgkamp.

Han har været medlem og talsmand for den højreekstremistiske og antimuslimske organisation Danish Defence League.

Lars Grønbæk Larsen meldte sig tidligere på året ind i Nye Borgerlige, men meldte sig ud igen, da det offentligt kom frem, at han havde været medlem af Danish Defence League.

»Jeg fandt efterfølgende ud af, hvad han har været med i, og det kan jeg slet ikke gå med til. Men jeg vidste ikke, hvem han var, da billedet blev taget,« fortæller hun.

Kunne du ikke bare forlade Nørrebro, søger du konfrontationen ved at blive?

»Hvis andre ser det som en konfrontation, er det op til dem. Jeg ser det som principielt, der er ingen, der skal jage mig ud nogen steder fra. Jeg vil bare gerne leve mit liv og bo, hvor jeg gerne vil.«

Nogle mener, at Nye Borgerlige selv ikke er alt for rummelig?

»Vi har ikke noget imod muslimer eller andre, der går på arbejde, forsørger sig selv, overholder loven og lever et helt almindeligt liv og tilpasser sig vores værdier uden at pådutte andre noget. Vi går ikke efter enkeltpersoner og vil have dem ud bare, fordi de er muslimer.«

Hun beskriver sig selv som »hadet fra den yderste højrefløj til yderste venstrefløj og muslimer«.

Fordi du har iransk baggrund?

»Der er en tendens i indvandrermiljøet til, at man opfatter iranere som bedrevidende og nedladende og som nogle, der opfatter sig som bedre end andre. Allerede dér er jeg stemplet,« siger hun:

»Samtidig ved man, at mange iranere ikke er muslimer. Men havde jeg været muslim, havde det været som at forråde en af deres egne. Men de ser mig ikke som en af deres egne.«

I 2017 hævdede Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, at »Nørrebro er tabt«, og at »Nørrebro er ikke et fristed af mangfoldighed. Nørrebro er et fængsel af intolerance«.

»Jeg er enig. Ikke at borgerne er tabte. Men der er nogle, der har overtaget kontrollen med visse dele af bydelen. Her tænker jeg både islamister og den yderste venstrefløj,« siger hun.

Hvad med banderne – er de ligeglade med, hvad du mener?

»I 2017, under bandeopgøret, talte jeg dem meget imod i medierne,« fortæller hun:

»Jeg mødte nogle af dem. De vidste, hvem jeg var, men jeg vidste ikke, hvem de var.«

Så de lader dig være i fred, men antifascisterne gør ikke?

»Åbenbart, men dengang var jeg stadig i Venstre.«