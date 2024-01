Samfund Abonnement

Ebbe Preisler vil ikke tvinges til at leve til den bitre ende

Ebbe Preisler tog sin kone Marianns liv og slugte piller for at følge hende i døden. Nu er han sigtet for drab. Berlingske mødte ham på hans hustrus fødselsdag for at høre, hvorfor han gjorde det, hvordan han har det med at være i live, og hvorfor hans børn og børnebørn ikke var livet værd og grund nok til at blive lidt længere.