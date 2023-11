Samfund Abonnement

Du tager højst sandsynligt denne kamp op hver dag med dit barn. Men ifølge skærmforsker er det »spild af krudt«

Digitaliseringen har været her for længe til, at man som forælder længere kan hive iPad'en ud af hånden på sit barn, uden at det giver anledning til skrig og protester. Forskning viser heller ikke, at der er grund til det.