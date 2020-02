DR tager usædvanligt skridt efter kritik af radioprogram

Som Berlingske kunne skrive tidligere i dag, vil DR undskylde over for debattøren Liva Agger, at de i deres radioprogram »Søndagsfrokosten« lavede flere fejl.

Nu har DR taget et skridt, som de ellers sjældent tager:

»Vi har valgt helt at fjerne programmet fra vores hjemmeside, hvilket er et skridt helt udover det sædvanlige,« siger Judith Skriver, der er redaktionschef på Kultur og Samfund i DR.

P1-programmet »Søndagsfrokosten« er et program, hvor tre kendte gæster diskuterer ugens aktuelle emner, mens de spiser frokost.

I programmet fra i søndags handlede det blandt andet om debattøren Liva Aggers fortælling om en voldtægt på Roskilde Festival. Liva Agger kritiserede efterfølgende DR for blandt andet at have haft en for munter tone til det alvorlige diskussionsemne, for ikke at have givet hende mulighed for at forsvare sig, og for at paneldeltagerne mente, at hun skulle have ageret anderledes i situationen.

Judith Skriver er enig i alle tre kritikpunkter og udtalte tidligere i dag til Berlingske::

»Der er ikke så meget at rafle om – det her er tre klare fejl: Vi udlægger sagen fejlagtigt, værten giver paneldeltagerne mulighed for at kloge sig på Liva Aggers situation, uden at hun kan forsvare sig, og så er der den lette tone, der slet ikke passer til situationens alvorlighed.«

Det er sjældent, at DR fjerner et program fra hjemmesiden, men ikke første gang. I 2017 fjernede DR et program med Rane Willerslev og Morten Nielsen, efter de spiste svampe og røg pot på tv.