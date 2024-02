Samfund Abonnement

Dokumenter afslører: Under adskillige besøg lavede Randers Kommune ingen tilsynsrapporter fra Nordic Waste

Netop offentliggjorte dokumenter viser, at Randers Kommune ikke lavede nogen egentlige tilsynsrapporter under kommunens mange besøg hos Nordic Waste. Det er ellers et lovkrav, mener Miljøstyrelsen. I stedet har kommunen lavet rapporterne »på bagkant«.