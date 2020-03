DF-profil skal i retten for blandt andet at stjæle hukommelseskort: »Det er meget sjældent, at vi ser sager af denne karakter«

God-mandag-morgen!

Ugen er knap begyndt, og allerede kan jeg rapportere om en politiker, der skal for retten, en potentiel ny migrantkrise - og selvfølgelig - corona-nyt.

Der er ikke så lidt at tage fat på i dagens overblik, så vi må i gang.

Corona-nyt

Lad os bare få det overstået. Emnet, som nok desværre efterhånden kunne få sit helt eget Dagens Overblik.

Søndag aften blev en fjerde dansker konstateret smittet med corona. Lørdag var en tredje dansker bekræftet smittet.

Samme lørdag måtte Lægemiddelstyrelsens direktør desuden gå ud og advare, for Ritzau havde viderebragt en pressemeddelelse fra Patientens.dk om ny corona-medicin, og ifølge Lægemiddelstyrelsens direktør, var den meddelelse misinformation.

Så ingen ny mirakelkur alligevel.

Lyspunkt? I det mindste har vi ikke 1.700 smittede som i Italien ...

En ny migrantkrise?

Hvis du håbede på lidt opmuntring oven på corona-nyt, så bliver du altså skuffet.

Ikke nok med denne sygdomsspredning, så står vi også over for en potentiel ny migrantkrise.

Tyrkiet har droppet at overholde sin aftale med EU, og således lader landet altså nu migranter krydse grænsen til Europa. I øjeblikket banker store grupper migranter på ved grænsen til Grækenland, og det gør de bl.a. ved at kaste sten mod politiet.

Herhjemme har det fået politikere til at bebude, at den såkaldte nødbremse skal aktiveres eller gøres parat. Det er den, der kan sikre et totalt stop for asylansøgning i Danmark og lukke grænsen.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl vil have den aktiveret, og Venstre vil have den gjort klar. Regeringen følger situationen.

Men på Twitter har der udspillet sig en interessant debat. For kan vi overhovedet lukke grænsen? Og hvad gør vi så, hvis flere tusinde migranter vil ind i Danmark?

Hvis der kommer 18.000 illegale migranter mod Danmark, vil jeg håbe, vi har en justitsminister med større vilje til at forsvare Danmark, end vi havde i Søren Pind, som åbenbart ikke mener, at man kan forhindre ulovlig indtrængen i Danmark. https://t.co/Di2IvUl5ar — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) February 29, 2020

Jarlov er ikke vendt tilbage på Berlingskes henvendelser for at få uddybet hans tweet. Det er derimod samme partis udlændingeordfører, Marcus Knuth og det interview kan du læse på nettet senere i dag.

Berlingske behandler i dag emnet på lederplads, hvor du bl.a. kan læse, at vi ikke skal begå de samme fejl som i 2015.

Social kontrol på gymnasier

En ny undersøgelse kortlægger omfattende problemer på landets gymnasier. Særligt gymnasier med mange elever med indvandrerbaggrund oplever, at eleverne opfører sig dårligt, er umotiverede, forstyrrende og ikke er undervisningsparate.

Det skriver Berlingske.

På nogle skoler kender eleverne ikke almindelige danske ord, og flere steder foregår der social kontrol, hvor piger bliver overvåget, når de er på studietur.

Rektorer fortæller, at det i dag er blevet nødvendigt direkte at opdrage eleverne.

DF-politiker skal i retten

Politiken kan i dag fortælle, at Dansk Folkepartis EU-parlamentariker Jørn Dohrmann i dag skal for retten i Kolding.

Af anklageskriftet fremgår det bl.a., at han »ved vold og trussel om betydelig skade på gods at have tvunget et kamera, Sony FS7, til en en værdi på mindst 70.000 kr.« fra TV-fotografen Birger Lund.

Jørn Dohrmann er desuden tiltalt for tyveri, fordi han tiltvang sig kameraet og havde fjernet dets hukommelseskort.

»Det er meget sjældent, at vi ser sager af denne karakter mod politikere«, har professor i strafferet på Københavns Universitet Trine Baumbach tidligere forklaret.

Fik du læst?

Berlingske har rekonstrueret episoden ved Dortheavej 14. februar, hvor Stram Kurs demonstrerede ved siden af en hvid barnekiste.

Politikere på tværs af partier har raset over episoden, som statsministeren har kaldt »mangel på empati«. Mens andre med stigende kraft rejste tvivl om, hvorvidt hele hændelsen var iscenesat, muslimsk propaganda. Findes det døde barn? Og hvor var forældrene?

Læs her den fulde historie om demonstrationen på Dortheavej, som bl.a. byder på skiftende forklaringer og tidspunkter, der ikke hænger sammen.

Hold dig opdateret på corona

Tak fordi du læste med - hold øje med vores liveblog, hvis du vil følge den seneste udvikling i coronavirusets udbredelse.

Den kan du finde her.