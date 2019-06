Detroniseret DF-profil kaldte Nye Borgerlige »dumme svin«: »Ja, jeg tabte sutten«

En sen nattetime efter valgets endelige resultat satte et detroniseret folketingsmedlem sig til tasterne og rasede ud over et dårligt valg for såvel ham selv som hans parti.

»Dumme svin fra Nye Borgerlige« og »råbeartisten fra Stram Kurs og plastik- og silikonemennesket fra Nye Borgerlige«, lød det det blandt andet i opslaget på Facebook fra Dansk Folkepartis (DF) nu tidligere indfødsrets- og kirkeordfører, Christian Langballe.

»De har svinet mig til i en grad, som er ganske overraskende. Jeg gider ikke mere,« skrev han og sluttede af med »jeg lukker min profil ned nu!!!«

Den fik han så sovet på, ham sognepræsten fra Tjele-Nørre Vinge i det jyske, og fredag morgen valgte han at slette opslaget. Men meldingen om at lukke profilen står ved magt. Om han »helt og aldeles« stopper i politik, som han skrev, er dog ikke helt så aldeles alligevel.

Det oplyser han til Berlingske fredag formiddag.

»Jeg kan lige så godt sige det, som det er, jeg var vred, frustreret og træt i går, og jeg fortryder, hvad jeg har skrevet. Det var plat og lidt småligt, og det var under min værdighed,« siger han:

»Ja, jeg tabte sutten. Det her med politik, det er et afsluttet kapitel for mig, og nu er jeg videre, og så skal jeg ikke sidde her og brokke mig, når andre har været bedre til at føre valgkamp end mig. Sådan er det. Jeg er kommet til at virke som en sur og gammel mand, der ikke kunne tåle at tabe. Men sådan er jeg ikke. Jeg er på en eller anden måde lettet over, at det nu er ovre, og andre må tage over.«

Så vi kommer ikke til at se dig stille op til Folketinget igen?

»Det tror jeg ikke.«

Men der er ikke helt lukket og slukket?

»Nu er der lukket, men jeg ved jeg jo ikke, hvordan fremtiden bliver. Mange ting kan ændre sig. Men nej, som jeg har det nu, så kommer jeg ikke tilbage.«

Han tilføjer, at han »ærlig talt ønsker Pernille Vermund tillykke, hun har ført en god valgkamp, sådan er det«.

Tillykke, men ikke held og lykke?

»Det vill nok være at gå for langt«.

Christian Langballe er gået fra 3.887 personlige stemmer valget i 2015 til 1.680 stemmer i denne omgang, akkurat som hans parti på landsplan er gået tilbage fra 21,1 procent af stemmerne i 2015 til 8,7 procent i 2019.

I et interview torsdag med Berlingske satte Christian Langballe sit partis tilbagegang i forbindelse med, at det har mistet sin nationalkonservative identitet.

»For at sige det lidt firkantet, vurderer jeg det sådan, at velfærdspolitikerne i DF har vundet, og værdikrigerne er væk. Sådan er det. For at være helt ærlig,« sagde han.