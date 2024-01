Samfund Abonnement

Det vil koste milliarder at befri Riget for skimmelsvamp: »De penge har jeg ikke«

Rigshospitalet har problemer med skimmelsvamp, men det kan blive en dyr fornøjelse for alvor at gøre noget ved, forklarer formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden i dagens udgave af »Pilestræde«.