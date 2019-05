Samfund Abonnement

»Det kan virkelig ødelægge mennesker«: Berygtet USA-medicin bruges også i Danmark

Brugen af de smertestillende midler oxycontin og oxycodon er »forholdsvis udbredt« i Danmark, fremgår det af en orientering fra Region Hovedstaden. Det skaber bekymring blandt politikere og fagfolk. De presser på for at få et indgreb mod præparaterne, som har skabt en national nødsituation for folkesundheden i USA med tusindvis af dødsfald.