»Det kan gøre folk til misbrugere«. Region vil fjerne berygtede midler fra medicinskabe på sygehuse

I en region herhjemme er omkring syv procent af borgerne i behandling med omstridte præparater. Nu gribes der ind over for de farligste af dem, som har været med til at udløse national nødsituation i USA.