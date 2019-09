Det gule kort er på vej ud: Sundhedskort på mobilen skal sikre syge let og klimavenlig adgang til lægehjælp

Millioner af syge danskere vil fremover skulle hive mobiltelefonen frem i stedet for det gule sundhedskort af plastic, når de opsøger hjælp og skal registreres hos praktiserende læger eller andre steder i sundhedsvæsenet.

Dette vil være lettere for den enkelte, det vil være billigere for samfundsøkonomien, bedre for miljøet, og det vil reducere risikoen for svindel.

Dét er blandt argumenterne hos regeringen, som med en lovændring nu lægger op til at gøre sundhedskortet digitalt for de borgere, der ønsker det.

»Det er helt oplagt at gøre. Det vil for mange gøre hverdagen nemmere, fordi de kan have kortet med sig på mobilen. En digital version er samtidig mere sikker, ligesom det er bedre for miljøet, hvis vi kan nedbringe antallet af plastickort,« siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), der også kalder det nye digitale kort en »klimavenlig løsning«.

Ministeren henviser til, at der hvert år bliver trykt cirka 1,7 millioner nye sundhedskort, fordi borgere skifter adresse, skifter læge eller får nyt efternavn.

Dette er spild af ressourcer, mener regeringen, der på den baggrund vil gøre sundhedskortet digitalt, så borgere på længere sigt får muligheden for at fravælge det gule plastickort.

Formålet med den kommende lovændring er at give hjemmel til, at et digitalt supplement til sundhedskortet vil kunne anvendes på samme vis som det nuværende fysiske sundhedskort – altså som bevis for retten til at modtage offentlige sundhedsydelser ved eksempelvis en praktiserende læge.

Det bliver frivilligt at hente og anvende det digitale sundhedskort, men vurderingen er, at det vil kunne få en meget stor udbredelse.

Ifølge Sundhedsministeriet har en analyse anslået, at mere end 80 procent af de »retmæssige anvendere« af et sundhedskort vil kunne gøre brug af en digital løsning.

På sigt arbejdes der på, at det fysiske sundhedskort frivilligt kan fravælges, når man har det digitale kort, hvilket ventes at føre til, at antallet af fysiske kort vil dale.

Konkret vil det blive sådan, at man skal verificere sig selv med NemID, når man henter det digitale sundhedskort.

Vurderingen er også, at dette vil mindske risikoen for misbrug i form af identitetstyveri, som har været et stigende problem, fordi det kræver adgang til den mobile enhed at få adgang til oplysningerne i modsætning til ved tabte kort, hvor der er direkte adgang til oplysningerne.

Patient- og lægeorganisationer er positive over for det digitale sundhedskort. Kortet er en naturlig udvikling, når man i forvejen har apps til kontakt med sundhedsvæsenet liggende på sin mobiltelefon, mener vicedirektør Annette Wandel fra Danske Patienter, der ligeledes er positiv over for, at det bliver frivilligt at hente kortet.

Det digitale sundhedskort indgår i en større digitaliseringsstrategi, hvor der arbejdes på at gøre det muligt at dele og udveksle oplysninger om borgernes aftaler og sundhedsforløb på tværs af IT-systemer og sektorer – sygehus, kommune, egen læge – for at skabe en bedre sammenhæng i indsatsen.

»Vi støtter alle digitaliseringsøvelser, som gør livet lettere for alle parter. Det digitale sundhedskort er et fornuftigt forslag, som vi håber kan videreudvikles til at gøre det lettere at udveksle en række oplysninger, hvis patienten er med på det og giver tilladelse til det,« siger formanden for de praktiserende lægers IT- og Dataudvalg, Henrik Dibbern.