»Det er godt nok en dramatisk stigning«: Pludselig steg antallet af coronasmittede kraftigt – her er de mulige årsager

Ja, det er godt nok en dramatisk stigning.

Sådan lyder kommentaren fra RUC-professor Lone Simonsen, efter at myndighederne sidst på eftermiddagen mandag pludselig kraftigt opjusterede antallet af coronasmittede i Danmark.

Om morgenen lå tallet på 35; på et pressemøde ved 16-tiden blev tallet sat til 59, og umiddelbart efter røg tallet helt op på 90 – uden at der umiddelbart fulgte nogen forklaring med på det seneste hop, som gjorde, at der næsten skete en tredobling i antallet af coronasmittede i løbet af dagen.

»Mit bedste gæt er, at det kan være blandt de mange personer, man har haft sat i karantæne, at en del viser sig at teste positive. Man tester også betydeligt flere,« siger Lone Simonsen.

Hun henviser således til, at antallet af folk i karantæne på grund af coronamistanke ligger på omkring 800, ligesom der er testet 1.119 personer, da tallet blev gjort op ved 16-tiden mandag.

Lone Simonsen hæfter sig desuden ved, at myndighederne i fredags udvidede kriterierne for, hvilke personer der skal mistænkes for at være coronasmittede.

Lone Simonsen, professor ved RUC »Det er en rigtig god måde at få øje på, om der faktisk er en epidemisk situation i Danmark, og om vi også har de alvorlige tilfælde.«

Flere undersøges

Således kom også indlagte patienter med »svær, nedre luftvejsinfektion« med på listen – sammen med folk, der har rejst i områder og lande med udbredt coronasmitte eller har været i tæt kontakt med dem.

Nu skal også »svært klinisk påvirkede« indlagte patienter, der for eksempel har behov for ilttilskud, undersøges for coronasmitte – også selv om de ikke kan knyttes til en rejseaktivitet.

»Det er en rigtig god måde at få øje på, om der faktisk er en epidemisk situation i Danmark, og om vi også har de alvorlige tilfælde,« siger Lone Simonsen.

Blandt de 90 smittede er seks patienter indlagt på hospitalet – dog ingen på intensivafdelinger, oplyste myndighederne tidligere på mandagen.

På pressemødet ønskede myndighederne ikke at komme med skøn på, hvordan situationen vil udvikle sig i Danmark, og hvor mange man kunne frygte var coronasmittede om for eksempel to uger.

»Det kan vi ikke svare på. Vi holder meget øje med udviklingen i de øvrige europæiske lande og særligt dem, der ligger tættere på os: Tyskland, Sverige og Norge. Det giver os ikke svaret, hvis de pludselig har mange, men det øger risikoen for det i Danmark,« sagde Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på pressemødet.

Han fremhævede også, at det – som i Norge – vil kunne ske, at der i Danmark fra den ene dag til den anden kom rigtig mange smittede.

»Det er hele tiden en dag til dag- og en time til time-vurdering,« sagde han.

Ligget lavt

På Københavns Universitet peger professor Jan Pravsgaard Christensen på, at Danmark i et stykke tid har ligget lavt i forhold til antallet af coronasmittede i Sverige og Norge.

»Vi har hele tiden været bagud; nu er vi måske ved at indhente dem,« siger han.

Han fremhæver også, at der er et stigende antal test i Danmark, og at mange er sat i karantæne.

»På et tidspunkt vil nogle af dem, der har siddet i karantæne, vise sig at være positive,« siger han.

Jan Pravsgaard Christensen vil dog heller ikke udelukke, at smittespredning i Danmark uden tilknytning til rejseaktivitet i coronaramte områder nu kan være en realitet.

»Det kan også være en mulighed, at vi nu er nået op på et kritisk stort antal, der render rundt og ikke er testet positive endnu, så der sker smitte i befolkningen og ikke kun blandt de karantæneramte,« siger han.