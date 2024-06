Samfund Abonnement

Det er et af de bedst undersøgte kosttilskud, men alligevel er forvirringen total. Så meget bør du tage for at holde dig sund og rask

For nylig viste et stort studie, at D-vitamin kan mindske risikoen for kræft. Samtidig viser andre studier, at det er farligt for vores helbred, hvis vi får for meget af vitaminet. Hvad er reelt op og ned i forskningen om D-vitamin – og hvordan rammer vi den rette balance? Det har Berlingske spurgt en række eksperter om.