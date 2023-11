»Det, du ser her, er mit hjerte.« Jimmi Larsen har set det, som de færreste af os nogensinde kommer til at se

Der er ikke mange, som kan sige, at de har set deres eget hjerte uden for kroppen. Men det kan 43-årige Jimmi Larsen. »Det er surrealistisk at tænke, at det, man ser, er det, der sidder inde i mig.«