Derfor kan julen blive et coronamareridt

Julen kan blive et coronamareridt.

Det frygter regeringen og sundhedsmyndighederne, der med restriktioner i en stadig større del af landet forsøger at tæmme den eskalerende smitte forud for højtiden, som risikerer at føre til en ny eksplosion i antallet af coronaramte danskere.

Forklaringen er, at jo mere og jo flere vi er sammen, desto større risiko er der for at blive smittet. Nærmest alt ved julen handler om samvær, og derfor kan det komme til at gå helt galt med coronasmitten.

Den frygt er ikke mindst baseret på erfaringer fra efterårsferien, hvor danskerne var endnu mere sammen med hinanden, end de er til hverdag – og hvor det øgede samvær også viste sig at resultere i et voldsomt øget smittetal.

»Vi så en tidsmæssig sammenhæng. Den uge, hvor der var efterårsferie, var der en øgning af kontakterne, og der skete også en betydelig øgning af smitten. Vores tolkning er, at det i høj grad har noget med efterårsferien at gøre,« siger direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum.

Det er data fra det såkaldte HOPE-projekt, hvor man via Gallup dagligt måler danskernes adfærd og holdninger under coronakrisen, der viser, at danskerne var mellem 15 og 20 procent mere sammen i efterårsferien, end de normalt er.

SSI har på den baggrund lavet en matematisk modellering i forhold til smittetallet og er nået frem til, at det faktisk blev fordoblet som følge af det øgede samvær i efterårsferien.

Og der er det så, at man kan skele til julen, hvor der på ny er udsigt til, at danskerne vil være endnu mere sammen – og også mere sammen, end de var i efterårsferien – med i værste fald en kraftigt øget smitte som resultat.

»I forhold til efterårsferien er der det moment oveni, at hér var det typisk skolebørn, der var mere sammen med deres forældre, mens det i julen kan være tre generationer, der samles. Bedsteforældre-generationen er med, og det giver en ubehagelig risiko for, at smitten også i betydeligt højere grad end efterårsferien kan ramme de sårbare grupper,« siger Henrik Ullum.

Udover at flere generationer samles, foregår samværet desuden primært indendørs, og traditionerne foreskriver, at man samles omkring et bord og drikker snaps, hvilket heller ikke harmonerer særlig godt med smittekontrol, fremhæver SSI-direktøren.

»Derfor er julen et bekymringspunkt, og bekymringen er blevet større, efterhånden som smittetallene er steget,« siger Henrik Ullum.

Samme frygt i forhold til julen har smittebekæmpende organisationer også givet udtryk for på europæisk plan, og det er også derfor, at mange anbefalinger rettes mod at reducere antallet af mennesker, man er sammen med i julen, for at mindske smitterisikoen.

Og bekymringerne strækker sig også til tiden efter jul, hvis antallet af smittede vokser voldsomt, og en andel af dem ender med at blive så syge, at de må indlægges på hospitalet.

Dermed kan adfærden i julen også føre til et hårdere pres på kapaciteten på sygehusene i løbet af januar, påpeger Henrik Ullum.

Ændrer ikke adfærd på trods af smittetal

Professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Michael Bang Petersen står i spidsen for HOPE-projektet, hvor man netop har indsamlet og analyseret data op til den delvise nedlukning i mandags.

De nye data kan kaste lys over, hvad der venter myndigheder og politikere i forbindelse med danskernes adfærd i juletiden, og hér kan der være anledning til bekymring.

Senest har man nemlig ikke set den samme adfærdsændring ved højere smittetal, som man ellers har set gennem pandemien. Tidligere har danskerne allerede ændret adfærd, inden der blev meldt restriktioner ud.

På den måde har restriktionerne lagt sig som et ekstra beskyttende lag oven på adfærdsændringer, der allerede er foretaget. Men det er ikke tilfældet denne gang.

Forskerholdet målte på danskernes adfærd frem til søndag, hvor den delvise nedlukning blev meldt ud mandag. De data viser, at danskerne for første gang ikke har øget opmærksomheden på blandt andet at holde afstand til hinanden.

»Bekymringen er ikke fulgt med op, og det kan tyde på, at danskernes vurdering af situationen ikke helt har matchet vurderingen hos eksperter, myndigheder og politikere,« siger han.

Michael Bang Petersen fortæller også, at minksagen i høj grad kan have givet en følelse af, at der ikke længere er et »vi«, som står sammen om at håndtere corona. Han vurderer dog, at danskerne vil reagere på højere smittetal i julen.

»Det, vi kigger ind i, i forhold til borgernes smitteforebyggende adfærd, afhænger jo i høj grad af, hvad der sker hen til julen. Hvis smittetallet stiger meget, vil vi også forvente, at borgerne af sig selv siger 'minksag eller ej – nu passer jeg på',« mener han.

I juletiden er det især også mødet mellem generationer, som kan få smittetallet til at stige. Det skyldes ikke mindst, at de unge i stigende grad har en oplevelse af, at rådene og anbefalingerne ikke er effektive, forklarer Michael Bang Petersen.

»Det, som de unge gerne vil i julemåneden, er måske i endnu højere grad at finde sammen omkring en julefrokost eller to, og det, der jo i særlig grad bekymrer myndighederne, er, når de unge har været til julefrokost og så er sammen med de ældre generationer. De ældre har ekstremt få kontakter og har haft det hele epidemien igennem. De har virkelig isoleret sig. Men den isolation bliver jo netop brudt omkring julebordet,« siger han.