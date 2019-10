Den svenske krone er billig: Selv i Systembolaget er der penge at spare

»Jeg kan kun anbefale en tur til Stockholm – jeg har netop været der.«

Ordene lyder fra Ann Lehmann Erichsen, der er forbrugerøkonom i Nordea, og ifølge hende er det oplagt at skrotte turen til London eller Berlin for i stedet at tage til Stockholm.

»Mange tror, det er dyrt at holde ferie i Skandinavien, men lige nu er der altså penge at spare. Så hvis man har en drøm om at se Stockholm, er det oplagt at komme af sted. Byen er sådan set lige så spændende som Berlin eller London,« siger Ann Lehmann Erichsen.

I fredags kunne man i Jyllands-Posten læse, at både den svenske og norske krones værdi er i frit fald, og at den svenske krone kunne sammenlignes med økonomisk trængte lande som Uganda eller Argentina.

Men de lave valutakurser sammenlignet med den danske krone giver en oplagt mulighed for danske forbrugere, som gerne vil spare nogle penge.

Billig mad og god vin

Ann Lehmann Erichsen minder om, at det umiddelbart kan se dyrt ud på prisskiltet.

»Der er jo masser af gode restauranter i Stockholm og resten af Sverige, og det kan man lige så godt udnytte. Selv om det kan se dyrt ud, lige når man ser beløbet i svenske kroner, skal man huske, at hver gang man bruger 100 svenske kroner, så er det kun 69 danske kroner, hvilket gør det lidt sjovere at gå ud at spise,« fortæller hun.

Og selv om det svenske alkoholmonopol, Systembolaget, er notorisk dyrt, kan der med den nuværende kronekurs være penge at spare. Især dyr vin kan man finde et godt tilbud på, fordi de svenske afgifter fortrinsvis tager højde for mængden af alkohol og ikke originalprisen.

Derudover køber Systembolaget vin hjem i så store mængder, at det får en vis mængderabat, som altså giver lavere priser for forbrugerne, fortæller Ann Lehmann Erichsen, som anbefaler de vinglade at gå på jagt i Systembolaget.

»Er man vinkender, og ved man, hvad man skal kigge efter, kan man gøre gode køb i Systembolaget,« siger hun.

Også på ganske almindelige madvarer er der penge at spare, og hvis man skal købe større ind det næste stykke tid, kan det derfor være oplagt med en tur over Øresund og ind i nærmeste ICA.

»Mad har længe været billigere i Sverige, på grund af deres differentierede afgifter, som gør, at der er lavere moms på madvarer, og nu er det altså endnu billigere,« siger Ann Lehmann Erichsen, og afslutter med en uforbeholden anbefaling:

»Se at komme af sted!«