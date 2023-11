Samfund Abonnement

De gamle narkokartellers tid er forbi. Nu har monsteret ni hoveder. Og Europa er ved at drukne i kokain

Kokainen vælter ind i Europa. Nye metoder til at producere og smugle – og løsere netværk af bagmænd – gør det nærmest umuligt for politiet at vinde kampen. Kæmpe læk af materiale fra myndighederne i Colombia viser, hvordan den organiserede kriminelle verden er i opbrud.