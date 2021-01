Danskerne er begyndt at bestille rejser til sommer – men eksperter advarer af flere grunde

Godmorgen og velkommen til weekendens første nyhedsoverblik.

I dag skal vi blandt andet forbi en historie om tonsvis af farligt elektronikaffald, som ligger og flyder rundt omkring i Danmark.

Det er ser også ud til, at sundhedsministeren får mindre magt i den nye epidemilov, end der ellers var lagt op til.

Og så er det kommet frem, at medicinalfirmaet AstraZeneca har problemer med at levere den lovede mængde vacciner til Danmark og EU.

Men inden da de seneste coronatal fra Danmark og verden generelt.

Bekræftede smittede i Danmark: 193.038 (773 nye smittede fredag)

​Antal indlagte: 745 (samme antal indlæggelser som torsdag)

Antal indlagte på intensiv: 130 (87 i respirator)

Antal bekræftede døde i Danmark: 1.941 (32 døde torsdag)

Antal bekræftede smittede på verdensplan: 98.174.074

Antal dødsfald på verdensplan: 2.107.281

Antal personer i Danmark, der har fået første vaccinedosis: 180.555

Tonsvis af farligt elektronikaffald hober sig op efter konkurs

På forsiden af Berlingske kan man i dag læse, at enorme bunker af potentielt giftigt elektronikaffald i flere år har ligget gemt væk i lagerhaller og på industrigrunde i flere kommuner landet over.

En del af affaldet har i lange perioder ligget usikret på den bare jord.

Ifølge eksperter er der i en af kommunerne stor risiko for, at giftige stoffer fra affaldet er sivet ned i jorden og derfor kan forurene grundvandet. Derfor slår flere eksperter nu alarm.

Affaldet stammer fra den nu konkursramte virksomhed Danweee Recycling, der ellers tidligere har fået en pris for sin håndtering af danskernes elektronikaffald.

I 2018 gik virksomheden dog konkurs efter en række politianmeldelser for brud på reglerne om håndtering af potentielt farligt affald.

Ny epidemilov stækker regeringens ultimative magt

Hvis den nye epidemilov bliver vedtaget vil regeringen ikke længere kunne indføre vidtgående, frihedsindskrænkende tiltag for borgerne, som det har været tilfældet under covid-19, hvis et flertal i Folketinget modsætter sig det.

Som noget nyt kan vidtgående restriktioner kun ske sammen med en indstilling fra en ny epidemikommission, som får et bredere fagligt fundament, og hvis et flertal i et nyt udvalg i Folketinget ikke modsætter sig den.

Det har Folketingets partier ikke kunnet gøre med den nuværende hastelov.

»Det har særligt under anden bølge været meget vanskeligt for Folketinget at føre effektiv kontrol med regeringen. Selv i de tilfælde, hvor de mener, at regeringen er gået for vidt, har Folketinget ikke rigtig haft nogen kroge til at få lirket beslutninger op. Det får man nu fra 1. marts, forudsat at den nye lov bliver vedtaget af Folketinget, som vil stå meget bedre i forhold til at bremse ting, de mener er for vidtgående,« siger juraprofessor ved Københavns Universitet Kristian Cedervall Lauta.

Kæmpeportion af vaccinerne fra AstraZeneca bliver forsinket

Sent fredag eftermiddag kom det frem, at AstraZeneca alligevel ikke kan levere Danmark den mængde vacciner, som man ellers havde lovet.

Det danske vaccinationsprogram skulle ellers have haft et ordentligt løft, af den kommende vaccine fra AstraZeneca, som Danmark skulle have modtaget 700.000 doser af i februar – men nu har den danske følgegruppe for coronavirus fået at vide, at en stor del kan komme senere end planlagt.

AstraZeneca siger, at der ikke er tale om en forsinkelse.

Danskerne bestiller rejser til sommer, men risikerer at tabe penge

I dagens udgave af Jyllands-Posten kan man læse, at danskerne så småt er ved at få rejselysten tilbage.

Udsigten til, at vaccinerne for alvor bliver rullet ud i løbet af foråret, og at smittetallet forventeligt falder, får mange danskere til at bestille deres sommerferie i udlandet.

Men de løber en stor risiko, advarer eksperter. Både med deres helbred og for pengepungen.

»Hvis man bestiller en sommerferierejse til udlandet nu, skal man være risikovillig og indstillet på, at man måske ikke kommer afsted,« siger politisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk Vibeke Myrtue Jensen til avisen.

»Jeg ville nok ikke selv have lyst til at tage chancen og bestille ferie i udlandet nu. For vi ved ikke, hvordan pandemien og planerne for vaccine udvikler sig i løbet af foråret,« supplerer Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

Det sker i dag

Gruppen Men in Black demonstrerer mod regeringens håndtering af coronakrisen. Demonstrationerne har tidligere udviklet sig voldsomt med konfrontationer med politiet.

Dagens demonstration begynder klokken 18.00 ved Forum Station, hvorefter gruppen sætter sig i bevægelse mod centrum omkring klokken 18.30.