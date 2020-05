Danske forskere står bag verdens første testrobot: »Det her er en verdenssensation«

Et hold danske robotforskere fra Syddansk Universitet (SDU) har i rekordfart udviklet verdens første robot, der helt af sig selv kan pode mennesker i svælget med en vatpind for coronasmitte.

Det har taget forskerholdet blot fire uger at opfinde en velfungerende testrobot. Professor Thiusius Rajeeth Savarimuthu fra SDU Robotics har stået i spidsen for udviklingen, og i processen har han også været en af de første forsøgskaniner, der lod sig pode af robotten.

»Robotten poder med en meget blid kraft. Det er ikke ubehageligt på nogen måde. Bare i dag er jeg blevet podet fem gange af robotten,« siger han.

Robottens arm holder fast i podepinden, fører den ned i halsen og videre hen i et glas, hvor den selv skruer et låg på. Selve podningen er gennemført på omtrent 25 sekunder, mens forberedelsen og forseglingen af prøven tager seks-syv minutter, oplyser professoren.

Robotten kan afhjælpe mangel på hænder

I en periode, hvor alle lande tester løs for coronavirus, rammer opfindelsen et hul i markedet. Den kan aflaste sundhedsvæsenet ved at spare sundhedspersonalet for omfattende manuelt og ensformigt arbejde. Samtidig vil den minimere personalets risiko for at blive smittet.

»Der er perspektiver i at udvikle en podningsrobot, så robotter kan overtage podningsarbejdet både i forhold til covid-19, men også ved alle fremtidige vira,« siger Thiusius Rajeeth Savarimuthu i en artikel på SDUs hjemmeside.

Det erklærer overlæge og direktør på Odense Universitetshospital (OUH), Kim Brixen, sig helt enig i. I øjeblikket har OUH cirka 25 fuldtidsansatte, der ikke laver andet end at gennemføre podninger.

»Det er en del af teststrategien lige nu, at der skal testes rigtigt mange borgere. Det personale, der hjælper med denne vigtige opgave, er typisk frivillige, og når samfundet åbner helt igen, så har de et andet arbejde, de skal tilbage til,« siger Kim Brixen og peger på, at robotten derfor vil kunne erstatte de hænder, der kommer til at mangle.

»En verdenssensation«

Næste skridt for testrobotten er, at den skal afprøves i de hvide testtelte. Forskerholdet har været i dialog med OUH under hele processen, og det er her robotarmen i første gang skal ud i virkeligheden og pode testpersoner. Hvis alt går efter planen, bliver det til sommer.

Robotten skal godkendes som medicinsk udstyr, før den kan sælges på det internationale marked. Det bliver det nye selskab Lifeline Robotics, der kommer til at stå for salget. Til Ritzau satte direktør Søren Stig tidligere onsdag ord på, hvor banebrydende en opfindelse testrobotten er.

»Det her er en verdenssensation. Ingen andre er lykkedes med at bygge en robotarm, der kan covidteste menneske så sikkert og hurtigt,« lød det.