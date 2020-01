Dansk landsby forsvandt – nu er der nye planer for »Nordsjællands Pompeji«

Alle, der har besøgt Tisvilde Hegn, ved, at der er tale om et usædvanligt sted.

Nok er floraen ikke som i de andre, mere frodige skove i Nordsjælland, men kridter man skoene og bevæger sig ind midt i det statsejede naturområde mellem Tisvilde og Liseleje, finder man en irgrøn lysning, der i sandhed gemmer på en dragende og særlig historie.

Besøger man først en bakketop for enden af alleen i Tibirke får man et lille, men vigtigt stykke af forhistorien. For som der står på Sandflugtsmonumentet med en indskrift af præsten i Helsinge Jørgen Friis fra 1738:

»Her saa det ilde ud for nogle Tider siden, med Sand var alting skiult og Faren var ei liden. Sandbjerge voxte op fløy frem, når Vinden kom dref saa mangen een fra Huus og Eiendom.«

I lysningen støder man på udgravninger af landsbyen Torup, der blev begravet af sand under den store sandflugt fra 1500-tallet og frem til cirka 1730. Dengang var der ingen skov, jorden blev dyrket, og kreaturer græssede på engene, men alt det ændrede tidens storme på.

Flemming Rune, biolog og forfatter »De sultede jo og måtte trygle kongen om udsættelse, for nu havde der været sandflugt igen.«

De satte gang i kæmpestore vandrende sandklitter, der over årene ikke blot begravede Torup, men også naboen mod øst, Tibirke, og egnen blev langsomt forvandlet til en ørken på over 20 km2.

Nye planer for tilsandet landsby

Det er uhyre sjældent, at man finder velbevarede renæssancegårde, og i 1960erne og i 1992 blev en enkelt gård med hovedhus, lade og stald undersøgt, mens man i 2014 afdækkede endnu et hovedhus tilhørende en anden gård.

Der ligger dog mere end ti gårde fra Torup gemt under en halv til en hel meter flyvesand, men det kan snart ændre sig. For i december sendte bestyrelsen for den selvstændige, statslige fond Nationalpark Kongernes Nordsjælland sit forslag til en plan for de næste seks års arbejde i offentlig høring til og med 4. marts, og her bliver landsbyen Torup nævnt som et eksempel på et projekt.

Som der står i forslaget kan et projekt være at »medfinansiere 3-5 arkæologiske undersøgelser af nedlagte bebyggelser i skovene, f.eks. den tilsandede landsby Torup i Tisvilde Hegn«.

Marianne Lund Ujvári er sekretariatschef i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og hun understreger, at »arkæologiske undersøgelser« i første omgang dækker over forundersøgelser.

»Men det er klart, at det kan ende med udgravninger i området. Det kan være en gård eller dele af en. Vi kommer ikke til at grave alle gårdene op. Det kan jeg slet ikke se for mig,« siger Marianne Lund Ujvári.

Hun forklarer, at initiativerne i nationalparkplanen, når den er endeligt vedtaget, er afhængige af bevillinger fra fonde, og at projektet skal laves i samarbejde med Naturstyrelsen, Museum Nordsjælland og flere andre relevante aktører.

GRAFIK Her ligger Tisvilde Hegn og Torup – den tilsandede landsby

Vildmarkssafari og »levende kulturarv«

Nationalparken efterlyste i fjor ideer til den seksårige nationalparkplan, og på godt tre måneder kom der over 400 forslag fra privatpersoner, kommuner og foreninger, blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, Slots- og Kulturstyrelsen og Friluftsrådet.

Forslagene er meget forskellige. Fra mindful walking, besøgscentre og et 60 meter højt sansetårn til brug af logo, podcast og naturvejledere. Sidstnævnte, et korps af naturvejledere, går igen i flere af forslagene, mens andre gengangere handler om biodiversitet og øget tilgængelighed i form af stier og ruter.

Gribskov Kommune sendte otte forslag ind, blandt andet et forslag om at der på engene ved Esrum Kloster og de gamle vange i Gribskov igen skal gå heste som på de enevældige kongers tid, da verdens ældste stambogsførte hesterace, Frederiksborghesten, vil fremstå »som en del af den levende kulturarv i nationalparken«.

I en lidt anden boldgade sendte Halsnæs Kommune et forslag ind om at opføre Danmarks første bæverskjul i Dronningholm Mose, som i dag bærer tydeligt præg af bæverens tilstedeværelse, da vandstanden er hævet med det uheldige resultatet, at godt 500 omkringliggende elletræer er døende.

»Bæverskjulet skal danne ramme om naturformidling for eksempel i form af vildmarkssafari med overnatning i det fri og mad på bål,« skriver Halsnæs Kommune i forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Forslagene om Frederiksborghesten og bæverskjulet kom begge med i nationalparkplanen, der er i offentlig høring.

I 1960erne og i 1992 blev der undersøgt en enkelt gård med hovedhus, lade og stald, og i 2014 afdækkede man endnu et hovedhus tilhørende en anden gård.

Et skjold mod sandet

Flemming Rune er biolog og forfatter til flere anmelderroste bøger om blandt andet Gribskov og Tisvilde Hegn, hvor han blandt andet skriver indgående om sandflugten og Torup, som han kalder »Nordsjællands Pompeji«.

»Sandflugten havde enorme konsekvenser for lokalbefolkningen. Der kom to centimeter sand på deres marker det ene år og tre centimeter det andet år. Efterhånden blev jorden magrere og magrere, og så til sidst kunne fæstebønderne ikke betale deres afgifter til kongen, som ejede jorden. Der skulle betales både skat og landgilde, som typisk var to tønder korn, fem høns og smør til den kongelige skatteopkræver. De sultede jo og måtte trygle kongen om udsættelse, for nu havde der været sandflugt igen,« fortæller Flemming Rune.

De vidste ikke, at de selv var medskyldige i katastrofen, fortæller han. For ikke nok med at de lod deres kreaturer græsse den beskyttende overflade af jorden væk, så fældede de træer for at holde sig varme. For koldt ... det var der. De levede i en usædvanlig kuldeperiode kaldet den lille istid, der kom og gik fra senmiddelalderen til 1800-tallet.

Til sidst fik kongen nok. Gårdene i Torup var blevet begravet i sand kort efter 1600, og i Tibirke måtte folk i 1725 flytte hele landsbyen en kilometer væk med beskeden om, at de gamle bygninger skulle blive stående som skjolde mod sandet. Flemming Rune fortæller, at soldater blev udkommanderet for at få bugt med sandet og med sig havde de alt fra skovle og spader til marehalm. Langt om længe lykkedes det at bremse flyvesandet.

Herefter skete der ikke noget i området i flere årtier, for først i 1750erne opstod skovdyrkning i Tyskland. »Indtil da kom træer ved Guds hjælp«, nærmest ud af det blå, forklarer Flemming Rune.

I 1790erne gik man i gang med skovdyrkning i Nordsjælland, og sådan blev Tisvilde Hegn til i årene frem mod 1875:

En 13 kvm stor plantage. Danmarks femtestørste skov. Med en (stadig) tilsandet landsby.

FAKTA Fonden Nationalpark Kongernes Nordsjælland Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en selvstændig, statslig fond. Formålet med fonden er at udvikle nationalparken inden for rammerne af den fastsatte lov og bekendtgørelse. Midlerne i fonden bliver fastsat årligt i finansloven. Fonden ejer ingen jord i nationalparken. Fonden ledes af en lokalt forankret bestyrelse udpeget af miljø- og fødevareministeren. Bestyrelsen nedsatte den 1. februar 2019 et nationalparkråd, som skal rådgive i principielle spørgsmål og sager af større betydning. Bestyrelsen har også nedsat et sekretariat, som varetager den daglige drift og bidrager til at udarbejde og gennemføre nationalparkplanen. Kilde: Nationalpark Kongernes Nordsjælland FOLD UD