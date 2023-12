Samfund Abonnement

Dansk energichef kunne dårligt sove om natten. Nu afblæser han dansk gaskrise

For et år siden frygtede myndigheder og eksperter, at alvorlig gasmangel ville få store konsekvenser denne vinter. Men nu er situationen en helt anden, siger Energistyrelsen, der afviser at have været for pessimistisk.