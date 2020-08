Danmarks ældste villakvarter er et drømmesyn i København – men er freden forbi?

Der hviler en særlig ånd over det historicistiske villakvarter på Indre Østerbro.

Et område, hvor slagtilbud på uistandsatte villaer let overstiger 20 mio. Hvor husene er tegnet af datidens fremmeste arkitekter og tilsammen danner Danmarks ældste villakvarter med rødder tilbage til 1857.

Beskar du et træ eller var så frimodig at fælde det, risikerede du at blive meldt til politiet. Ja, og betalte du ikke bøden, risikerede du en tur i spjældet.

Sådan var det engang i Rosenvængetkvarteret, en oase med solsortefløjt mellem hovedårerne Østerbrogade, Strandboulevarden og Nordre Frihavnsgade.

Men samtidig en oase, der i historiens løb har kæmpet for at bevare sin karakter af villakvarter. Den er stadig intakt trods kommunale og private forsøg på at skrue op for bebyggelsestætheden og opføre etageboligbebyggelser.

Det har imidlertid holdt hårdt. Tag bare 2006.

En af de mange smukke villaer i Rosenvænget på Østerbro. Et kvarter, der afgrænses omtrent af gaderne Rosenvængets Sideallé, Holsteinsgade, Livjægergade, Næstvedgade, Strandboulevarden, Nordre Frihavnsgade og Ved Vænget.

Her blev udstykkeren Waagepetersens egen villa samt det tidligere Institut Français revet ned som følge af en ny lokalplan vedtaget af Borgerrepræsentationen. Inden da havde hundredvis af borgere, grundejerkomiteen og organisationer protesteret mod udsigten til nedrivningerne.

Gitte Ladegaard, medlem af grundejerkomitéen »Så er vi her ... Den Franske Have. En kamp, der blev tabt.«

I 2020 holdes der stadig øje med forandringer, der kompromitterer ånden og det originale udtryk: fra bygninger i rokokostil med buede, svungne linjer til nybarokke villaer fra højdepunktet i den højborgerlige kultur, ca. 1890-1910 – en udløber af nationalromantikken.

Er du tilflytter, bliver du hilst velkommen med et stilblad, der går i detaljer med den tidlige og sene historicisme. Et blad, der fortæller, at »her har vi noget, der skal passes på«, som kunsthistoriker og medlem af grundejerkomiteen Gitte Ladegaard udtrykker det.

Waterloo

Vi har netop passeret en københavnertravl børnefamilie i ladcykel og endnu en prægtig villa med krummelurer, da hun indskyder:

»Så er vi her ... Den Franske Have. En kamp, der blev tabt,« siger Gitte Ladegaard.

Grundejerkomiteens Waterloo, tænker jeg.

Den Franske Have. Hvidpudsede, firkantede betonbygninger med store altaner og masser af lys og luft indenfor.

Seks hvide bygninger i tre etager med klare referencer til Arne Jacobsens Bellavista-lejligheder fra 1934. Opført i 2009 til en samlet pris på 83 mio. kr.

En bygning, der deler vandene i Rosenvænget.

»Der var store protester, da det blev opført. Over 100 år gamle træer blev fældet, og tre smukke, bevaringsværdige villaer revet ned. De forsvandt for at gøre plads til funktionalisme-pastiche, hvor der er presset så mange lejligheder ind som overhovedet muligt. Enhver lille stump jord er udnyttet. I en skala, der bare vælter ind over kvarteret,« siger Gitte Ladegaard.

Ninna Hedeager Olsen, teknik- og miljøborgmester »Der er en stigende opmærksomhed på bevarende lokalplaner i Teknik- og Miljøudvalget. «

Opførelsen af Den Franske Have var »et chok« for mange indbyggere i kvarteret, fortæller hun.

»Det strømmede ind med klager til Københavns Kommune. Drevet af frygten for, at andre store grunde kunne blive solgt, og andre villaer revet ned. Grundejerkomiteen har en lang historie som overvågende funktion i kvarteret i forhold til overholdelse af servitutter og byplanbestemmelser. Vi så villaer blive restaureret, moderniseret og få detaljer, som ikke var i respekt for historien. Af de grunde henvendte vi os til Københavns Kommune. Vi lagde op til en bevarende lokalplan for at beskytte kvarteret mod yderligere omvæltninger,« fortæller Gitte Ladegaard.

Efter tre års frugtbart samarbejde blev anmodningen afvist.

Borgmester forstår bekymringen

Gitte Ladegaard har printet svaret fra Teknik- og Miljøforvaltningen ud og læser dele af det højt:

»Baggrunden er primært den meget store spredning i arkitekturen i kvarteret, der bl.a. vil kræve, at der indføres detaljerede bestemmelser i lokalplanen for stort set hver eneste villa i området. Endvidere er der sket mange om- og tilbygninger gennem tiden, der vanskeligt vil kunne kræves tilbageført til den enkelte villas oprindelige udseende.«

Gitte Ladegaard og resten af grundejerkomiteen anmodede om en bevarende lokalplan for Rosenvænget. Tre år senere kom afslaget.

Og det er her, kæden hopper af, anfører Gitte Ladegaard.

»En bevarende lokalplan skulle aldrig føre husene tilbage, som de stod oprindeligt. Det var ikke meningen. Meningen var at lave et øjeblikkeligt nedslag. Sådan ser kvarteret ud i dag, og det vil vi gerne bevare. Ikke som et museum, men som et levende monument over arkitekturhistorisk udvikling og kulturhistorie,« siger hun.

Teknik- og miljøborgmesteren hedder i dag Ninna Hedeager Olsen (EL), og hun forstår fuldt ud bekymringen i grundejerkomiteen.

Johnny Svendborg, formand for Arkitektforeningen »Mange værdifulde kulturmiljøer har måttet lade livet for den buldrende byudvikling.«

Men, som hun understreger i et interview med Berlingske:

»Der er en stigende opmærksomhed på bevarende lokalplaner i Teknik- og Miljøudvalget. Går vi en valgperiode eller to tilbage, blev næsten alt stemt ned (da grundejerkomiteen henvendte sig, red.). Sådan er det ikke længere. Jeg er enig i, at der skal passes på de unikke kvarterer og den forskellighed, vi har i København. For ganske nylig fik vi flertal for bevarende lokalplaner for to historiske industribygninger på Provstevej i Nordvest,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Det lyder, som om timingen for grundejerkomiteen i Rosenvænget er bedre i dag. Hvad skal den gøre, hvis der stadig er ønske om en bevarende lokalplan?

»Den skal tage fat i nogle af medlemmerne fra Teknik- og Miljøudvalget. Der er en interesse for den slags sager lige nu. Det er i sagens natur ikke ensbetydende med, at der kommer et flertal.«

Uopmærksomme politikere

Ifølge Arkitektforeningen har kommunerne ikke prioriteret bevarende lokalplaner tilstrækkeligt.

»Mange værdifulde kulturmiljøer såsom Slagtergårdene og Stejlepladsen (hhv. Vesterbro og Sydhavnen, red.) har måttet lade livet for den buldrende byudvikling. Og så rives der for mange gamle villaer og parcelhuse ned for at gøre plads til typehuse af en ringere kvalitet arkitektonisk og materialemæssigt. Hvor det, som skabte sammenhængen og ånden i området, forsvinder,« står der i et skriftligt svar fra Arkitektforeningens formand, Johnny Svendborg.

Skuespillerinde Johanne Luise Heibergs (1812-90) hus består i dag af seks ejerlejligheder.

Problemet er, pointerer han, at mange kommuner ikke altid har en bevidsthed om vigtigheden af restriktioner for »den buldrende byudvikling«.

»Det er svært at gennemføre en bevarende lokalplan, når først problemet opstår. Det så vi med slagterboderne på Vesterbro. Her kom politikerne desværre for sent. En investor havde i god tro andre ambitioner med stedet end at bevare de eksisterende bygninger,« skriver formanden for Arkitektforeningen.

»Som i eksemplet med Rosenvængetkvarteret er det desværre ofte først, når beboerne råber op, at politikerne bliver opmærksomme på problemet, og så kan det være for sent at gøre noget. Derfor er det vigtigt, at kommunerne er på forkant og tager stilling til de bærende arkitektoniske kvaliteter i kommunernes kvarterer,« fastslår Johnny Svendborg.

Rosenvænget blev udstykket i perioden 1857-1873 af hofvinhandler Mozart Waagepetersen. Her ses en af de mange markante villaer.

Tilbage i Danmarks ældste villakvarter finder solstrålerne vej gennem trækronerne, og Gitte Ladegaard skænker en kop kaffe.

Hvad er worst case scenario for Rosenvængetkvarteret?

»For de enkelte ejere og beboere er jeg ret optimistisk. De er ikke interesserede i at ødelægge noget. Tværtimod. Det er først problematisk, hvis grunde bliver solgt til developere, der jævner huse og træer for at gøre plads til storstilede projekter. Så udviskes ånden i kvarteret stille og roligt. Mixet af det grønne, villaerne og historien.«