Danmark ramt af spraglet invasion fra Afrika og Arabien

De kommer hertil fra Nordafrika, Mellemøsten og Arabiens lande, de kommer på egen hånd, i små grupper eller store flokke, og de kommer her alene for at æde, yngle og mangfoldiggøre sig.

For ikke så længe siden forlod de Marokko, den arabiske halvø, og hvor de ellers kommer fra, og satte via den såkaldte balkanrute, Middelhavet og den iberiske halvø kursen mod nord. Først fandt de vej til sydlige Europa, hvor lokale slægtninge gjorde dem selskab på deres rejse, og nu er de her altså.

Meldingerne fra syd om, at de ville komme i store mængder til Danmark, har været mange. Men deres antal er overraskende enormt.

Fra Vestre Kirkegård i København til Rungstedlund, fra Aakirkeby til Skagen, på gader og stræder, i parker og haver, har de nu i godt et par uger hvirvlet rundt som spraglede små dervisher. Nogle i deres fineste skrud, andre i laser og pjalter efter at have rejst hertil hele vejen fra måske så fjerne lande som Pakistan.

Det er vildt, og det bliver endnu vildere, for de fremmede vil få afkom i løbet af sommeren.

Velkommen til tidselsommerfuglen, der lige nu er ved at invadere Danmark i det, der meget vel kan være den største invasion af sin slags i mands minde.

Fra Spanien til England på et par dage

Tidselsommerfuglen er en mellemstor, farverig dagsommerfugl, der har sin oprindelse i de varme lande syd for Europa.

Men de rette vækstbetingelser og klimatiske forhold sender med jævne mellemrum sommerfuglen ud på rejse. I år er det hele gået op i en højere enhed i en grad, så milliarder af individer har valgt at forlade deres hjemstavn.

En kombination af våde vintre, der giver larverne masser af foderplanter at boltre sig på, betyder sammen med tørre somre, at voksne tidselsommerfugle i stort tal løber tør for foderplanter til deres larver. Derfor må de videre.

Sommerfugleekspert og naturforfatter fra Naturstyrelsen på Bornholm Michael Stoltze kan ikke mindes at have set så mange tidselsommerfugle til trods for det, han kalder to store år i 1996 og 2013.

»Jeg vil sige, det er det største antal i mands minde,« lyder det fra Michael Stoltze.

Han vurderer, at de lige nu skal tælles i mange hundrede millioner, måske den halve milliard, i Danmark.

Alene på de små øer Ertholmene blev det i sidste uge anslået, at der var omkring 4.000 rastende tidselsommerfugle på øerne.

Tidselsommerfuglen er en sand globetrotter og når enorm udbredelse på flere kontinenter. Den bliver omtalt som verdens mest udbredte sommerfugl. Den evner at flyve 20-30 kilometer i timen, og den kan bevæge sig endnu hurtigere med den rette vind i ryggen.

Den forstår kunsten at trække over lange afstande i stort antal ved hjælp af vind og opdrift, akkurat som den berømte monarksommerfugls træk mellem USA og Mexico.

Michael Stoltze henviser til, hvordan undersøgelser har afsløret, at det ikke behøver at tage en tidselsommerfugl mere end et par døgn at nå fra det nordlige Spanien og Portugal til England.

Tilbage til Afrika

Der, hvor den kommer fra, kan tidselsommerfuglen være et skadedyr. Om det også sker i Danmark, når larverne fra de allerede lagte æg begynder at klække, er uklart. Men Michael Stoltze kan ikke lade være med at lure lidt på sine ærteplanter.

Modsat mange andre sommerfugle er denne fem-syv centimeter store dagsommerfugl ikke så kræsen med hensyn til foderplante til dens larver. Den lægger æg på flere planter. Ikke mindst tidsler.

»Først i juli bliver larverne til elegante, lyse pupper, som også er godt skjult. Men de er der, og her i 2019 vil der være flere end i mange år. Der er udsigt til et mylder af friske, flotte, indfødte tidselsommerfugle fra midt i juli og resten af sommeren. Sommerfuglebuske, hjortetrøst, anisisop og andre gode nektarplanter bliver levende af the painted lady, som den hedder på engelsk,« skriver Stoltze på sin blog.

Tidselsommerfuglen bliver dog ikke i Danmark. Den tåler ikke frost. Til sensommer sætter den kompasset mod syd og varmen i de lande, som dens forgængere forlod tidligere på året for at fortsætte den evige cyklus med at yngle og æde.