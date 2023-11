Vær med i Berlingske Tidendes læserafstemning om Danmarks mest betydningsfulde person nogensinde. Vi skal have din nominering senest lørdag 3. april kl.12. Herefter vil en dommerkomité vælge 10 finalister, som læserne skal stemme om i sidste, afgørende runde. Undervejs vil vi supplere og inspirere med ord der fører til noget. Blandt alle, der deltager i afstemningen om alle tiders største dansker, trækker vi lod om et weekendophold for to på Hvedholm Slot (værdi 2.800 kr.) og 20 eksemplarer af Gyldendals etbindsleksikon (værdi 499 kr.) Nominér en dansker. Du kan også stemme pr. brev. Hent en afstemningsblanket her.