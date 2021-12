Daniel nægter at følge coronaanbefaling: »Jeg holder den jul, som jeg gerne vil«

Lyt til artiklen

Nu må det være nok.

Det var i orden at lukke landet ned i marts 2020, hvor coronavirussen var ukendt. Restriktioner som mundbind er også okay, selvom de ikke gør noget godt for vejrtrækningen.

Men allerede for et år siden var nedlukningen for voldsom, og det er helt uholdbart, at regeringen og myndigheder nu for anden jul i træk anbefaler, at man begrænser sine sociale kontakter.

Det mener 30-årige Daniel Noti, der har tænkt sig at ignorere Sundhedsstyrelsens anbefaling om at »se så få som muligt« i juletiden.

»Jeg kommer ikke til at følge den anbefaling. Jeg holder den jul, som jeg gerne vil,« siger Daniel Noti, der lyder tydeligt indigneret.

Han mener, at regeringen og myndighederne burde lade danskerne fejre højtiden i fred og ro.

»Hvis man skal gå og være så forsigtig hele tiden, så er det jo ikke til at være i. Hvad bliver det næste? At man skal have en rumdragt på, når man færdes i det fri? Der må være en grænse for, hvornår nok er nok,« siger Daniel Noti.

Hans reaktion kommer efter Sundhedsstyrelsens nye anbefaling, men han reagerer også på et par artikler i Berlingske, hvor biologiprofessor ved Københavns Universitet Morten Petersen advarede imod en ny nedlukning og vurderede, at de nye restriktioner ikke havde nogen stor smittedæmpende effekt. Professorens advarsel gik på, at danskerne i tilfælde af en omfattende nedlukning undgår luftvejssygdomme, men dermed heller ikke får opbygget immunitet. Derfor kan samfundet blive ramt meget hårdt de efterfølgende vintre.

»Jeg tror, at vi er nødt til at lære at leve med coronavirussen på linje med andre luftvejssygdomme, ligesom eksperter som for eksempel Morten Petersen har sagt i Berlingske,« siger Daniel Noti.

Fejrer jul med 92-årig

Tal fra HOPE-projektet, der løbende undersøger danskernes coronaadfærd på baggrund af spørgeskemaundersøgelser, indikerer, at han ikke står helt alene med sine holdninger.

Cirka 28 procent af danskerne mener, at regeringens reaktion for at håndtere coronavirussen har været for vidtgående. Knap 15 procent tror ikke, at de kan blive ved med at overholde restriktionerne ret meget længere.

Målingen er vel at mærke offentliggjort 14. december, altså før fredagens udmelding om nye restriktioner, hvor store dele af kulturlivet blev lukket ned.

Daniel Noti har planlagt at fejre juleaften med fire familiemedlemmer, herunder med sin 92-årige bedstefar.

Er du ikke bange for, at du kommer til at smitte din familie?

»Altså, vi er jo allesammen vaccineret med tredje stik. Så vi er ikke angste.«

Hans ikkeeksisterende bekymring står i kontrast til følelsen hos flertallet af danskere. Ifølge HOPE-projektet er cirka 60 procent af danskerne »i høj grad« eller »i nogen grad« bekymret for coronavirussens konsekvenser for dem selv eller deres familie.

Men er det ikke fornuftigt at være mere forsigtig på grund af den nye omikronvariant?

»Det kommer an på, hvem man er. Jeg er ikke selv bange overhovedet. Det er vigtigere for mig, at jeg kan holde mig selv oppe psykisk og mentalt og ikke ryge ned i kulkælderen igen,« siger Daniel Noti.

Julegaverne er klar. Men det kniber til gengæld med julestemningen, fordi myndighederne vil blande sig i, hvordan han holder jul, fortæller Daniel. Fold sammen Læs mere Læs mere

Lider af autisme

Han forklarer, at han har en autismediagnose og led voldsomt af ensomhed under coronanedlukningen for et år siden.

»Jeg havde virkelig svært ved at se lyset. Og jeg vil hellere have det godt psykisk end at være så forsigtig. Og hvis jeg bliver smittet, så er det sådan, at det er,« siger han.

»I dag holder jeg mig oppe ved at gå på arbejde,« siger Daniel Noti, der har et skånejob som opvasker.

Men hvad med din bedstefar?

»Ja, som 92-årig passer han nok mere på, og han kommer ikke så meget ud, så på den måde er der ikke så stor risiko. Og jeg synes også, at vi passer på ham, og vi har heller tænkt os at sidde på lårene af hinanden juleaften,« siger Daniel Noti.

Han anerkender, at det af hensyn til sygehusene kan være nødvendigt med smittedæmpende restriktioner.

»Men man burde have gjort mere for at øge kapaciteten på sygehusene. Regeringen har jo ikke handlet i sommer, hvor de ellers kunne have brugt tiden på at opgradere sygehusene og sikre bedre lønforhold for sygeplejerskerne.«