Coronafrygten får konsekvenser på københavnsk skole: Sætter stopper for mangeårig tradition

På den lille privatskole Krebs' Skole i Stockholmsgade på Østerbro har de i mange år haft samme tradition, På slaget 08:35 begynder dagen med, at hver eneste elev giver hånd til Mikael Fink-Jensen, der siden 1995 har været skolebestyrer.

Skolen har haft både kronprins Frederik, prins Joachim, prins Nicolai og prins Felix som elever og er kendt for at vægte disciplin og traditioner højt.

»Vores skole er ikke nogen sydende kedel af eksperimenter – vi fornyer ikke for fornyelsens skyld,« udtalte Mikael Fink-Jensen om morgenhåndtrykket i 2003 til Berlingske.

Skolen, der har ligget i Stockholmsgade siden 1878, ændrer altså nødigt på gamle traditioner.

Men nu har coronavirusudbruddet angiveligt gjort, at man – for at forsøge at begrænse smitterisikoen – har valgt midlertidigt at suspendere det traditionelle morgenhåndtryk.

Det oplyser Britt Sisseck, der er suppleant til skolebestyrelsen og mor til et barn på skolen, til Berlingske.

»Normalt har vi en tradition på Krebs’ Skole om at give hånd til rektor hver morgen, og det er midlertidigt indstillet. Der plejer også at være morgensang mandag morgen, men det er også indstillet,« siger Britt Sisseck.

To ansatte i hjemmekarantæne

Beslutningen er taget på baggrund af, at to ansatte på Krebs’ Skole er i hjemmekarantæne, fordi de angiveligt har familiemæssig tilknytning til nogen, som er smittet med covid-19.

I morges oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed, at antallet af danskere i hjemmekarantæne var 122, men at tallet ændrer sig hver time i takt med, at styrelsen kortlægger de smittedes adfærd og relationer.

At to ansatte er i karantæne, og at morgenhåndtrykket midlertigt er suspenderet, er ifølge Britt Sisseck blevet oplyst i et brev og opslag på forældreintra til skolens elever og deres forældre.

Britt Sisseck ønsker ikke at vise brevet til Berlingske, da Krebs’ Skole ifølge hende betragter det som intern kommunikation. Men ifølge Britt Sisseck står der i brevet:

»To medarbejdere på Krebs’ Skole er i karantæne. Ingen af dem viser aktuelt tegn på smitte, men begge har familiemæssig tilknytning til en patient med coronavirus.«

Britt Sisseck understreger, at hun ikke selv er bekymret for coronavirus, og at Krebs’ Skole også skriver, at man følger alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, som skolen ifølge hende har været i kontakt med.

Krebs’ Skole har ikke ønsket ikke at udtale sig.