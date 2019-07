Christian Friis Bach taler ud om fyring fra topjob: »To timer efter var min e-mail lukket, og så var jeg ude«

En dag i april faldt fyringen fra en skyfri himmel. Christian Friis Bach havde ikke set det komme.

Det fortalte han i et interview til P1 Morgen i sidste uge. Interviewet er første gang, Christian Friis Bach åbner op, siden han 25. april blev fyret fra sin stilling som generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Det skete efter blot 18 måneder på posten.

Fyringen overaskede ikke kun Christian Friis Bach. Flere eksperter udtrykte over for Berlingske forundring over den hurtige fyring af det, de betegner som »den perfekte« kandidat til stillingen.

»Han har det perfekte CV til denne stilling. Han har erfaring som minister, en ledelsesstilling i FN, og så har han erfaring fra NGO-verdenen,« sagde arbejdsmarkedsforsker Bent Greve til Berlingske om fyringen.

Nu står Christian Friis Bach frem i et interview i P1 Morgen og fortæller, hvordan fyringen har påvirket ham på det personlige plan.

Præsenterer sig selv som arbejdsløs

Det var netop Friis Bachs blændende CV, som i sin tid fik ham ind hos Dansk Flygtningehjælp. I den pressemeddelelse, Dansk Flygtningehjælp offentliggjorde i forbindelse med ansættelsen i efteråret 2017, sagde daværende formand for Dansk Flygtningehjælp Stig Glent-Madsen:

»Det har været helt afgørende for os, at den nye generalsekretær både er en leder med en solid international erfaring, stor anseelse og stærke personlige værdier (...) Jeg kan ganske enkelt ikke forestille mig en bedre og mere oplagt kandidat til jobbet end Christian Friis Bach.«

Foruden en udtalelse til Ritzau var det dengang svært at få uddybet fyringen fra Dansk Flygtningehjælps side.

»Christian er meget inspirerende og har rigtig mange gode ideer og visioner. Han har været en rigtig god ambassadør udadtil. Vi står i en situation, hvor vi har brug for at udvikle vores organisation og samtidig sikre gode arbejdsvilkår for vores medarbejdere, så de kan levere tryghed, mad og husly ude i verden,« sagde nuværende forkvinde Agi Csonka dengang til Ritzau.

»Der var kommet en ny formand, og så røg jeg meget hurtigt,« siger Christian Friis Bach til P1 og fortæller, at der var problemer, med »it og økonomien«, men det, mener han ikke, var motivationen for fyringen.

For Christian Friis Bach var fyringen hård.

»Det var da barskt at komme på arbejde klokken otte om morgenen og blive kaldt ind til møde og så en time efter gå ud ad døren og forlade en arbejdsplads og alle de kolleger, som jeg var rigtig glad for. Og to timer efter var min e-mail lukket, og så var jeg ude,« siger han i P1 Morgen og understreger, at han ikke ønsker at kommentere de bagvedliggende årsager til fyringen.

Og selv om »det med at blive fyret er hårdt«, har Christian Friis Bach forenet sig med den fyring, som han i første omgang ikke havde set komme.

I dag præsenterer Christian Friis Bach sig selv som arbejdsløs, når han bliver spurgt ind til, hvad han laver.

»Det er sandheden. Det behøver man ikke pakke ind,« siger han og fortæller, at han efter sin fyring har brugt tid på sit hobbylandbrug.

»Jeg kom meget hurtigt ud på en minigraver. Hvor jeg gravede og gravede. På et tidspunkt syntes jeg, at det kom til at handle lidt meget om mig selv, og så meldte jeg mig som frivillig på et herberg for hjemløse, hvor min datter også er,« siger Christian Friis Bach.

Sagde farvel til ministerpost

Det er ikke første gang, at Christian Friis Bach takker af før tid. Som udviklingsminister under Helle Thorning-Schmidts regering valgte han at trække sig før tid. Venstres formand Lars Løkke Rasmussen var blevet kritiseret for at bruge bistandskroner til at rejse på første klasse i forbindelse med den penible GGGI-sag. Og da udviklingsministen opdagede, at han selv havde godkendt rejsereglerne, smed han ministerhåndklædet i ringen.

Men det kan på ingen måde sammenlignes med fyringen som generalsekretær i Dansk Flygtninghjælp, fortæller Christian Friis Bach til P1 Morgen.

»Det var noget helt andet. For den beslutning tog jeg entydigt selv. Der var ikke et flertal i folketinget, og jeg havde opbakning fra mit parti,« siger han og understreger, at han ikke opfatter sig som politiker længere, selv om han igen har meldt sig ind i Radikale Venstre.