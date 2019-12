Cecilie Beck efter ben-billede: »Jeg kommer til at tænke på det her, når jeg træder op på scenen næste gang«

På en lederkonference tog en mandlig deltager et billede af den kendte journalist Cecilie Becks ben, da hun modererede en faglig debat tilmed om ligestilling. Og så var fanden løs.

»Imens Margrethe Vestager talte om kvinder og ledelse fra scenen, havde min sidemand travlt med at sms’e et billede af Cecilie Becks ben til en ven med en kommentar om, at »hun har en meget kort kjole på«!«, skrev Ulla Tofte, der er museumsdirektør, midt under seancen på Facebook og delte med billede og hele pivtøjet.

»Jeg tænker damn it, det er godt nok ærgerligt. Her står en af de mest magtfulde danske kvinder og taler om noget virkelig vigtigt, der handler om kvinder i ledelse. Så sidder han og interesserer sig for Cecilie Becks ben. Det er følelsen af – wauw – der er godt nok langt igen, hvis kvinder stadigvæk – især i den liga her – bare er reduceret til røv og patter,« sagde Ulla Tofte efterfølgende til Berlingske.

Andre har på den anden side pointeret, at mandens foto er mandens private sag. Sagt mellem venner. Et synspunkt, der blandt andet blev fremført af Weekendavisens journalist og stærke stemme Leny Malacinski. Nok må Tofte være sur, men »det berettiger hende efter min mening ikke til at kigge en privat person over skulderen og hænge ham ud for noget, han skriver på sin egen telefon,« sagde Leny Malacinski.

»Det er sgu irriterende«

Nu kommer sagens ufrivillige hovedperson på banen. I programmet »News & Co« på TV 2 News forholdt Cecilie Beck sig til hele miseren. Og hun lander lidt midt imellem.

Får det dig til at tænke på, hvad du tager på næste gang, du er moderator, ville en af panelgæsterne, journalisten Ane Cortzen, vide.

»Det har jeg faktisk tænkt over. Først i dag, hvor jeg lige har haft tid til at tænke på det. Og der må jeg sige, ja, jeg kommer til at tænke på det her, når jeg træder op på scenen næste gang. Og allerede er der et eller andet, der siger, at det ikke er helt okay, fordi nu bliver jeg lige pludselig bevidstgjort om, at jeg ikke bliver betragtet som en interviewer, en formidler, en kommunikator i den situation, men også – lad os sige det ligeud – et sexobjekt. Og det er sgu lidt irriterende,« sagde Cecilie Beck tidligere mandag i News & Co.

Havde hun oplevet noget lignende før, lød næste spørgsmål.

»Jamen, altså, jeg troede egentlig, vi var nået til et sted, hvor der ikke var så stærkt fokus på det, fordi kvinder er blevet så synlige i alle mulige billeder efterhånden. Så det er ikke fordi, det kommer bag på mig, at der findes mænd som ham – og det er heller ikke fordi, jeg synes, at han er noget kæmpe svin. Jeg synes bare, at det er i den lidt taggy ende, og jeg må jo bare sige, at når man oplever sådan en situation, så synes jeg ikke, at det sådan rigtigt har udviklet sig,« siger Cecilie Beck og fortsætter:

»Og det skal ikke være sådan, at vi ikke må kigge på hinanden og tænke, at vi er lækre. Hold da op, jeg vil da gerne have at folk kigger på mig og tænker, at jeg er lækker. Jeg tager jo også pænt tøj på til en konference. Men lige når man står i sådan en situation – taler med Margrethe Vestager, i øvrigt om ligestilling – så bliver det sgu lidt underligt ligefrem at filme mig og sende det videre. Det er sådan en tingsliggørelse.«

Tror du, at det har var blevet til en sag, hvis det havde været omvendt?

»Jeg tror nok, at der ikke havde været nogen, der havde været obs på det og lægge det ud. Men det havde da været lige så creepy, hvis jeg sad og filmede en eller anden fyr og skrev til min veninde, »uh, de er stramme de bukser dér«. Du ved – det ville jeg også synes var et underligt fokus at sidde og have.«