Samfund Abonnement

Britisk antiterrorchef advarer om »den mest akutte periode siden Den Kolde Krig« som følge af Israel-Hamas-krigen i Gaza

Det er forventeligt at se en stigning i anmeldelser om radikalisering efter terrorangreb, men den nuværende situation er »uden fortilfælde«, siger chefen for den britiske antiterrorenhed. Meldingen kommer samtidig med, at Hizb ut-Tahrir i England er karakteriseret som en terrororganisation.