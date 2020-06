Borgmester om rodede coronaregler: »Det er en iskold spand vand i hovedet«

Lørdag åbnede grænserne delvist til Sverige, og nogle svenskere kunne igen rejse over Sundet til eksempelvis Helsingør. Og det var der flere, der gjorde, men der var også mange, der blev afvist.

Mange svenskere rejste forgæves og blev afvist ved grænsen på grund af forvirring om de danske regler. Afvisningen af svenskerne ved grænsen fik lørdag færgeselskabet Sundbusserne til atter at indstille sejladsen mellem Helsingør og Helsingborg – simpelthen fordi forvirringen er for stor.

Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær (K), er ærgerlig over, at indrejsereglerne er så forvirrende og rodede.

»Det er et rigtig ærgerligt forløb, vi har været igennem af flere årsager. De erhvervsdrivende i Helsingør har skullet manøvrere gennem de skiftende retningslinjer. Det er enormt svært,« siger hun.

FAKTA Fakta: Indrejseregler for svenskere Personer med bopæl i Skåne, Halland eller Blekinge må rejse ind i Danmark uanset formål – hvis regionen opfylder særlige kriterier. Hvis regionen ikke opfylder kriteriet for at være åben, og man ikke har et anerkendelsesværdigt formål, skal man kunne fremvise en negativ covid-19-test taget maksimalt 72 timer før indrejse i Danmark. Sverige er på nuværende tidspunkt ikke kategoriseret som et »åbent« land. Kilder: politi.dk og ssi.dk FOLD UD FOLD UD

Hun har længe håbet på en afklaring, så svenskerne atter kan komme til Danmark uden forvirrende regler.

»Det er svært for erhvervslivet at handle og forberede sig, når det hele er så forvirrende. Vi har længe håbet, at der blev åbnet til det sydsvenske. Det er en spand iskold vand i hovedet på rigtigt mange, at det nu er gået i ged igen,« siger hun.

Afhængig af turismen

Som reglerne er lige nu, skal man som svensker have et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i Danmark. Bor man i en af regionerne Skåne, Halland og Blekinge, må man frit rejse ind i Danmark, men i de nævnte regioner er der fortsat et højt smittetryk, og man skal derfor ved indrejse i Danmark kunne vise en negativ coronatest, der er taget maksimalt 72 timer før indrejse.

Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune »Jeg er bekymret for vores gode samarbejde i Øresundsregionen. Det er sat godt tilbage af det her. Sydsvenskerne føler sig i den grad nærmest udsat for gruppemobning.«

Mange erhvervsdrivende i Helsingør er afhængige af turisterne fra Sverige, og ifølge Benedikte Kiær er mange hårdt ramt.

»Der er rigtigt stille her. Nogle taler om, at de mangler 80 procent af deres omsætning. Vi er et grænseområde præcis som det sønderjyske, og det glemmer mange. Vi har historisk et tæt bånd, og vi interagerer meget, både erhvervsmæssigt og politisk. Når der pludselig skæres en del af området af, så er det svært at håndtere,« siger hun om den frustration, der er opbygget på begge sider af sundet.

Forvirringen om grænseåbningerne kan få konsekvenser. Benedikte Kiær peger på, at det kan risikere at gå ud over det politiske samarbejde i Øresundsregionen.

»Jeg er bekymret for vores gode samarbejde i Øresundsregionen. Det er sat godt tilbage af det her. Sydsvenskerne føler sig i den grad nærmest udsat for gruppemobning. Det er ikke den almindelige sydsvensker, der har bedt om det her – at der nu er så stor forskel på retningslinjerne. De vil gerne tilbage til deres almindelige hverdagsliv,« siger hun

Benedikte Kiær håber, at der snart kommer nogle mere enkle retningslinjer, der er nemmere at navigere i, og at man snart igen kan rejse frit mellem Sydsverige og Danmark.

»Jeg krydser fingre for, at der snart sker noget. Men udfordringen er, at Sverige og Danmark måler antallet af smittede forskelligt. Det er noget rod og nærmest helt absurd,« siger Benedikte Kiær.