Blinde og demente 90-årige på plejehjem glemt i vaccinationsplan – stod på den forkerte liste

65 stærkt svagtseende og blinde gamle på et plejehjem i Farum – enkelte demente og meget sårbare med en gennemsnitsalder på 90 år – er endnu ikke blevet vaccineret første gang mod covid-19.

Region Hovedstaden meddelte ellers sidste onsdag, at samtlige beboere på alle plejehjem i regionen ville være førstegangsvaccinerede torsdag 7. januar 2021 – for fem dage siden i dag, men det gælder altså ikke de 65 gamle på plejehjemmet Solgaven.

»Jeg kan bekræfte, at beboerne på plejehjemmet ikke er blevet vaccineret. Det bekymrer mig i høj grad, at der er en del smitte blandt både beboere og ansatte, og beboerne er med en gennemsnitsalder på 90 år og deres synshandicap meget sårbare,« siger Søren Torpegaard Bech, direktør i den Den Sociale Virksomhed under Region Hovedstaden, der har driftsoverenskomst med plejehjemmet i Farum.

Forkerte liste

Hovedparten af alle plejehjem i Danmark er kommunale, enkelte er private med en kommunal driftsoverenskomst, men netop Solgaven drives af Region Hovedstaden i samarbejde med Dansk Blindesamfund. Derfor har »plejehjemmet formentlig stået på den forkerte liste«, som er lavet af Sundhedsstyrelsen, »og er derfor blevet glemt«, vurderer direktør Søren Torpegaard Bech. Plejehjemmet for de gamle og blinde er rubriceret som et »socialt botilbud« – og selvom Sundhedsstyrelsen allerede før jul blev gjort opmærksom på, at Solgaven »stod på den forkerte liste«, er vaccinationerne på stedet endnu ikke begyndt.

Carsten Rose, der selv er tidligere professor i onkologi – kræftsygdomme – og hvis 98-årige blinde mor bor på Solgaven, er »irriteret, ja nærmest vred« over forløbet, siger han.

»Det chokerer mig, at der sidder folk med medicinsk indsigt og snakker om administration og bureaukrati og lister, når det er oplagt for enhver, at netop denne gruppe mennesker burde have været vaccineret allerførst. De gamle på det plejehjem kan ikke se. De kan ikke holde afstand. Personalet spiser med dem, personalet bader dem – og derfor er der selvfølgelig en ekstra stor risiko for, at smitte blandt personalet breder sig til de gamle,« siger han.

Professor Carsten Rose fortæller, at han allerede i december – forsinket af sit eget, voldsomme coronaforløb – begyndte at søge svar på, hvornår de gamle på Solgaven skulle vaccineres, men ingen kendte svaret, og han pressede derfor både regionen og plejehjemmets ledelse til at gøre alt for at sikre vaccination – endnu forgæves.

»Det irriterer mig, at regionen allerede i sidste uge meddelte, at nu var »alle« beboere på plejehjem vaccineret første gang, når det tydeligvis ikke passede. Systemet har været mere optaget af formalia og lister i stedet for at tage udgangspunkt i, hvem der havde mest brug for at blive vaccineret hurtigt,« mener han.

»Burde være sket.«

Direktør Søren Torpegaard Bech fra Den Sociale Virksomhed er enig i, at vaccinationen burde være sket.

»Jeg mener afgjort, at beboerne skulle have været med samtidig med de kommunale plejehjem. Stedet er helt sammenligneligt med et plejehjem, men er rubriceret som et socialt botilbud,« siger Søren Torpegaard Bech.

»Nu bliver det heldigvis løst. Beboerne vaccineres i denne uge,« siger han.

Anne Skriver, der er centerdirektør med ansvar for sundhedsområdet i Region Hovedstaden, bekræfter, at de 65 beboere på plejehjemmet ikke endnu er blevet vaccineret, fordi plejehjemmet ikke stod på den officielle liste fra Sundhedsstyrelsen.

»Vi har meget loyalt fulgt de nationalt udstukne retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og har derfor først vaccineret beboerne på de 190 almindelige plejehjem samt kommunernes akutpladser. Vi har modtaget lister, hvor alle plejehjem stod opført i rækkefølge. Den liste har vi fulgt. Undervejs er vi blevet opmærksomme på, at der er enkelte institutioner – Solgaven er en af dem – der har beboere med funktionsnedsættelser og risiko for at udvikle et alvorligt covid-19-forløb. Dem tager vi nu. Vi har ikke lige nu flere vacciner, de sidste er brugt, men vi får nye forsyninger på onsdag. Inden udgangen af denne uge er beboerne på Solgaven vaccineret første gang.«