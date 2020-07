Blå partier i oprør over Mette Frederiksen-udmelding: »Det er ansvarsfralæggelse«

Statsminister Mette Frederiksen (S) satte for en kort stund sommerferien på pause mandag, da hun gik til tasterne for at kommentere sagen fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Sagen drejede sig om den 90-årige beboer Else, der lider af demens, og, som skjulte optagelser viser, bliver udsat for nedværdigende behandling og kommentarer fra personalet.

Problemerne udspringer formentligt flere steder fra, skriver Mette Frederiksen, men en af løsningerne er for hende at se flere ressourcer og flere hænder.

Men det klinger hult hos både Venstre og de Konservative.

»Jeg kan ikke udelukke, at der på enkelte områder skal ressourcer til, men helt generelt skal der foretages en kulturændring. Det er efter min mening en syg kultur, vi har set udstillet her, og jeg synes, det er rystende. Det skal der arbejdes på,« siger Venstres Preben Bang Henriksen:

»Helt generelt ud i det blå at sende ekstra penge afsted, det er ikke lige det, jeg ville anbefale.«

Hvad savner du så, at der bliver gjort i stedet for?

»Det vil jeg ikke til at gøre mig til ekspert på. Det burde være en opgave for ministeriet at tage ved lære af det her. Det lyder grotesk, at man skulle kunne være glad for, at nogle bryder et fogedforbud som det her (Ekstra Bladets offentliggørelse af TV 2s skjulte videooptagelser fra plejehjemmet, red.), men jeg må faktisk sige, at det har været en øjenåbner for rigtig mange af os. Det er dybt, dybt beklageligt, at der skal det til, at nogen bryder loven,« siger han.

Uenig med statsministeren

Alle problemer i denne verden kan ikke løses med at skrive en større check. Der stod to ansatte ved gamle Else. Det handler om dårlig ledelse og nogle ansatte der skulle fjernes fra jobbet her og nu. Medmenneskelighed og respekt koster ikke en krone. https://t.co/Zp80v3E3st — Søren Pape Poulsen (@SorenPape) July 13, 2020

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) satte torsdag også ferien på pause for at oplyse, at han nu vil til bunds i sagen.

Han indkaldte til ældrepolitisk topmøde for alle parter, fordi det er klart for ham, at noget er helt galt på området.

»Det er et produkt – tror jeg, at man må sige – af mange, mange svigt. Der er ledelsesmæssige svigt, der er formentlig også et økonomisk svigt, der er også de pågældende medarbejderes uddannelse og kompetencer (...) og så er der hele kulturen, for det er ikke til at bære, at vi skal have sådan en kultur på vores ældrepleje her i Danmark; det hører ingen steder hjemme,« sagde han torsdag til TV 2.

De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, tror ikke på, at episoden, som den 90-årige Else var udsat for, ville have været afværget med flere ressourcer. Der er noget andet på spil, mener hun.

»Det, Mette Frederiksen gør med sin opdatering på Facebook, er, at hun forsøger at skrive løsningen på problemet ind i en socialdemokratisk velfærdskontekst, hvor alt handler om, at vi skal bruge flere penge i den offentlige sektor. Og det er ansvarsfralæggelse,« siger hun:

»Selv om man investerer en milliard eller to mere i vores offentlige sektor, vil det aldrig kunne forhindre, at der kommer mennesker ind, som ikke er opgaven voksen.«

Videoen viser, som de fleste har set, den 90-årige blive hejst op i en slynge og beordret til at lave afføring på en ble på sengen under hende. En ansat, der forlader lokalet, griner tilsyneladende over episoden, og for Mette Abildgaard at se er det udtryk for et svigt af ledelsen.

Nej. Det er ikke “samfundets skyld”. Det er for nemt at slippe udenom ved at sige, at der mangler ressourcer. Her mangler empati, ansvarsfølelse, god ledelse og noget så basalt som ordentlighed og medmenneskelighed. (1/2) https://t.co/jg1inlFBDl — Jakob Ellemann-Jensen (@JakobEllemann) July 13, 2020

»Jeg synes, at Mette Frederiksen bidrager til det ledelsesmæssige svigt, som man ser konsekvenserne af i Aarhus Kommune, hvor man også har en socialdemokratisk borgmester. Man har haft mere travlt med at forhindre medierne i at afdække den her historie. Det her sker ikke, bare fordi personalet er maks stressede,« siger hun.

Er problemet ikke, at ingen ved, hvor problemerne i plejesektoren opstår?

»Det virker i hvert fald lidt mærkeligt, at man har en minister, som indkalder til topmøde, og en statsminister, der allerede har konkluderet, at hvis hun bare afsætter lidt flere milliarder, så går det hele. Så synes jeg, at de skulle spare pengene på det topmøde og bruge dem på de ældre,« siger hun.

Så kunne man vel også vende den rundt og sige, at hvis vi ikke ved, hvad roden til problemet er, så er ressourcer vel et lige så godt bud?

»Når man ser billederne og ser et personale, der taler så nedværdigende, så kan jeg ikke se, hvordan det nogensinde kan blive gjort til et spørgsmål om ressourcer. Uanset hvor travlt du har, er der ikke noget, der berettiger, at du kan have sådant et sprogbrug. Det gør ikke, at du når hurtigere gennem dagens opgaver, at du taler på den måde,« siger Mette Abildgaard.