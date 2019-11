Bestyrelse i soldaternes fagforening kræver formandens afgang

Flemming Vinther, formanden for fagforeningen Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) gennem halvandet årti, har fået et flertal imod sig i bestyrelsen, som nu kræver hans afgang.

»Forbundsformanden har afvist at imødekomme flertallets kritik og har ikke været villig til at træde tilbage. Forbundsbestyrelsen har derfor indkaldt til en ekstraordinær kongres med henblik på at tage stilling til det udtalte mistillidsvotum, herunder valg til forbundsformand,« skriver bestyrelsen i en kortfattet meddelelse.

Flemming Vinther blev for alvor kendt uden for militære kredse, da han i 2018 var hovedforhandler på lønmodtagernes side i forhandlingerne om de offentlige overenskomster på statens områder. Han stillede desuden op i kampvalget om at blive formand for LO i 2015, hvor han tabte til Lizette Risgaard.

Hos HKKF er man hemmelighedsfuld om årsagerne til mistillidserklæringen. Berlingske har talt med flere medlemmer af bestyrelsen, som kræver formandens afgang, men bestyrelsen ønsker ikke at tage diskussionen i pressen, lyder det. Tilsvarende skriver HKKF på Facebook, at »kommentarer med relation til emnet vil derfor blive slettet«.

Fokus på egen karriere

Bestyrelsesmedlemmerne skriver imidlertid i en redegørelse, som er rundsendt til forbundets tillidsrepræsentanter, og som kan læses hos forsvarsmediet OLFI, at mistilliden blandt andet skyldes en længerevarende bekymring for, at Flemming Vinthers fokus har været på at fremme egen karriere frem for arbejdet for HKKF.

»Du har som formand for HKKF ikke sparet en lejlighed til at skue ud af vores organisation og spejde efter større poster end formandsposten i HKKF. Bestyrelsen i HKKF har tilladt dig at stille op til poster som formand for CFU og OAO – du har endda haft bestyrelsens opbakning til at stille op som formandskandidat for det tidligere LO med op mod 800.000 medlemmer – men hver gang er du også blevet bedt om at ”komme hjem” til HKKF og virke som formand for vore medlemmer, vores forbund – og sidst, men ikke mindst – vore ansatte. Vi har undervejs haft bestyrelsesmøder, hvor vi har snakket om opbakning og gensidig tillid – og om hvad bestyrelsen så som en farbar vej mht. hvor en formand for HKKF bør lægge sin arbejdskraft,« skriver bestyrelsen.

Samtidig har Flemming Vinthers formandskab været præget af en særlig egenrådighed, lyder det videre i redegørelsen.

»Desværre har vi ikke kunne forene vore kræfter optimalt – som formand for HKKF har du ønsket at gå én vej, mens resten af bestyrelsen har ønsket at gå en anden vej. Vi har været mødt med arrogance og modstand mod stort såvel som småt, hvis ikke det har været Flemming Vinthers ”melodi” der er blevet spillet – vi har været dybt frustrerede over at se, at fagforeningen, organisationen og arbejdspladsen HKKF mere og mere har handlet om at promovere formandens egen person frem for HKKF som det fællesskab bestående af medlemmerne, bestyrelsen og medarbejderne,« skriver bestyrelsen.

Jørgen Christian Pedersen, bestyrelsesmedlem i HKKF forklarer over for Berlingske, at bestyrelsen i hans optik har gjort, hvad den kunne, for at løse problemerne uden et mistillidsvotum.

»Der er tale om et længere forløb, som nu er kulmineret. Vi har ved vores seneste forbundsbetyrelsesmøde gjort alt, hvad vi kunne, for at løse dette her i mindelighed,« siger Jørgen Christian Pedersen.

Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening og Flemming Vinther (th.) foran Forligsinstitutionen i København. Flemming Vinther blev bredt kendt, da han i 2018 var hovedforhandler på lønmodtagernes side i forhandlingerne om de offentlige overenskomster. Fold sammen Læs mere Læs mere

Ikke fejlfri

Ifølge bestyrelsens redegørelse kulminerede sagen på et forbundsbestyrelsesmøde i midten af oktober, hvor bestyrelsens krrævede sekretariatschefens afgang som følge af en uenighed om prioriteringer i HKKFs økonomi, som har været under pres i længere tid. Men her er Flemming Vinther ifølge redegørelsen gået imod bestyrelsen og udtrykt sin uforbeholdne tillid til sekretariatetschefen.

»Da du ikke har handlet som et flertal i bestyrelsen har forlangt, ej heller har taget stilling til mistillidsvotum'et rettet mod sekretariatschefen – så anser vi mistillidsvotum'et rettet mod sekretariatschefen for også værende at omfatte dig som formand for HKKF,« skriver bestyrelsen.

Spørger man Flemming Vinther selv, har hans formandskab ikke været præget af manglende lydhørhed over for den øvrige bestyrelse.

»Jeg tror aldrig, jeg er sluppet godt afsted med at påstå, at jeg er fejlfri. Men jeg har altid som forbundsformand tilstræbt at gøre det, som jeg mener er bedst for vores medlemmer og for HKKF som organisation,« siger han til Berlingske.

Har du været for lidt lydhør over for den øvrige bestyrelse?

»Nej, det synes jeg jo ikke selv, for så havde jeg jo opført mig anderledes. Jeg synes, at jeg har lyttet til bestyrelsen. Og når vi ikke har været enige, så har vi diskuteret tingene. Og så har de tilsyneladende en oplevelse af, at vi for tit er gået den vej, jeg har ønsket. Og der mener jeg, at vi er gået den vej, som argumenterne har båret os hen«.

Har du haft for lidt fokus på dine opgaver for HKKF?

»Det synes jeg ikke. Det er jo HKKF, jeg kommer fra. Det er der, mit hjerte er. Jeg har altid HKKF med, uanset, om jeg sidder og varetager interesserne i forbundshuset eller et andet sted. Og jeg mener, at det styrker HKKF, hvis vi har indflydelse andre steder. Jeg oplever ikke, at jeg dermed har været så meget væk fra HKKF, at jeg ikke har kunnet passe mit arbejde,« siger Flemming Vinther.

HKKF afholder sin ekstraordinære kongres 2. december.