Bedrageri, kortmisbrug og afpresning: 48.000 uopklarede sager hober sig op hos politiet

Borgere, der aldrig modtager de varer, de har købt af private på nettet. Borgere, der får afluret og misbrugt kortoplysninger. Borgere, der snydes af »gode« tilbud og falske investeringsmuligheder på fuphjemmesider.

Uopklarede sager om it-relateret økonomisk kriminalitet hober sig op på politiets skriveborde.

På halvandet år er antallet af verserende sager, hvor der ikke er rejst sigtelse, steget fra omkring 22.000 til 48.000.

Altså er der tale om mere end en fordobling fra udgangen af 2019 til første halvår af 2021. Det fremgår af en afrapportering fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten.

Her lyder det, at »det er forventningen, at området vil udfordre politiet og anklagemyndigheden i de kommende år«.

»Antallet af anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet er steget markant i de seneste år, hvor politiet samtidig har været presset af en række andre opgaver på blandt andet sikkerhedsområdet,« fortæller ledende politiinspektør i Københavns Politi, Torben Svarrer, i et skriftligt svar til Berlingske.

Under netop Københavns Politi oprettede man i 2018 det Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK). En enhed, som forestår den indledende efterforskning og identificerer mønstre og tendenser.

Stigningen betyder ifølge Torben Svarrer, at der er mange sager, der ikke er færdigbehandlet. Dermed er der også mange sager, hvor der endnu ikke er rejst sigtelse:

»Det er naturligvis ikke tilfredsstillende for de borgere, der er udsat for it-relateret økonomisk kriminalitet.«

En enkelt anmeldelse fører ofte ikke til sigtelse

I 2020 modtog LCIK knap 30.000 anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet. Det er 11,1 procent flere end året forinden, viser en analyse fra centeret.

Sagerne drejer sig i høj grad om såkaldt samhandelsbedrageri, hvor der handles fysiske varer på nettet som for eksempel elektronik, design, tøj og børneartikler.

Derudover har man set betydelige stigninger i antallet af anmeldelser om misbrug af adgang til netbank og anmeldelser, hvor personer er blevet snydt på fuphjemmesider, der lokker med forskellige låne- og investeringsmuligheder.

I juni advarede LCIK mod at investere i kryptovaluta. Det skete, fordi politiet havde modtaget en række anmeldelser fra personer, der er blevet narret af svindlere til at tro, at de investerede i netop kryptovaluta.

En gennemgang af en række sager viste i den forbindelse, at danskere i løbet af ti måneder var blevet snydt for mere end 20 millioner kroner. I nogle sager havde de forurettede tabt flere millioner kroner.

En analyse fra LCIK viser, at borgere bosat inden for Københavns Politikreds i højere grad anmelder it-relateret økonomisk kriminalitet end andre. I alt modtog politikredsen lidt over 20 procent af alle landets anmeldelser sidste år.

Ifølge ledende politiinspektør Torben Svarrer er det vigtigt at understrege, at der ikke er nogen sager, der bliver glemt.

»Hver enkelt sag bliver behandlet individuelt og kædet sammen med eventuelle andre sager med samme gerningsmand og indhold, og vi forsøger altid at give anmelderne gode råd, så de undgår at blive snydt yderligere,« siger han.

Samtidig, fortæller politiinspektøren, rejses der ofte ikke sigtelse direkte på baggrund af en enkelt anmeldelse.

»Ofte er vi nødt til at samle flere forhold på den samme person eller virksomhed for at have bedre beviser i en straffesag, så vi kan få gerningsmanden dømt og stoppet. I sager om svindel på nettet kan der desuden gå længere tid med at rejse sigtelse end i andre typer sager, fordi gerningsmændene i mange tilfælde gemmer sig bag virtuelle identiteter og måske befinder sig i udlandet, hvilket er både tids- og ressourcekrævende af efterforske.«

Lette løsninger står ikke i kø

Ifølge fagbladet Dansk Politi sender LCIK i gennemsnit 1.200 sager om måneden ud til politikredsene – men modtager over dobbelt så mange.

Med andre ord: Der er simpelthen flere sager, end der er ressourcer til at efterforske.

I erkendelse heraf besluttede Politiets Koncernledelse ifølge fagbladet tidligere i år, at LCIKs efterslæb skulle løses ved at oversende omkring 40.000 sager direkte til politikredsene – sager, der skal håndteres oven i den daglige drift.

Samtidig skulle alle landets politikredse på nær Bornholm før sommerferien afsætte to medarbejdere til at aflaste LCIK resten af 2021.

I politiforliget, som regeringen og flere partier indgik i december 2020, er der et særskilt fokus på håndteringen af sager om it-relateret økonomisk kriminalitet.

Blandt andet vil aftaleparterne give politiet og anklagemyndigheden nye værktøjer til at prioritere sager om økonomisk kriminalitet – og fastsætte retningslinjer for, hvilke sagstyper der prioriteres efterforskningsmæssigt.

Derudover blev det aftalt, at der i 2021 igangsættes et arbejde med at undersøge mulige nye initiativer om forebyggelse og forhindring – såkaldt disruption.

Rigspolitichef Thorkild Fogde tror ikke, at initiativerne på kort sigt vil være nok i sig selv til at »lukke hullet med de mange sager«. Det sagde han til Dansk Politi i sommer:

»Derfor har jeg lagt op til i vores koncernledelse, at vi skal tale om endnu flere løsninger - men præcist hvilke greb, der kan komme på tale, er endnu for tidligt at sige, da det er et vanskeligt område, hvor de lette løsninger desværre ikke står i kø.«