Asger Aamund fik nok af fest og larm: Satte »hævnaktion« i gang med højtalere og militærmusik

Asger Aamund er ikke en intolerant person, siger han, men der er grænser.

Den kendte erhvervsmand har i et stykke tid været plaget af musik og larm i sit sommerhus i Tisvilde, der er hjemsted for den meget populære festival Musik i Lejet.

I år er musikken officielt aflyst på grund af coronakrisen, men ikke for de unge, oplever Asger Aamund, der har valgt at sætte hårdt mod hårdt.

»De unge har gjort det, at de slæber højttalere ud i haverne, og så knalder de den af derude, og jeg har heller ikke noget imod, at der er musik og gang i den om formiddagen, eftermiddagen og en del af aftenen, men efter 23, hvor jeg gerne vil i seng og sove, må de holde op med den værste larm,« siger han:

»I de meget varme dage i slutningen af juni var der hos min nabo fyldt med ganske unge mennesker, og de knaldede den helt vildt af nærmest hele natten. Jeg er ikke den, der ligesom i vittighedstegningerne står i pyjamas udenfor og klager over, at der er fest i opgangen, så jeg har ladet det passere, men i uge 29 var den så gal igen.«

Den hellige krig

Asger Aamund har valgt at tage sagen i egen hånd. En »aktion«, som han beskriver det. Aktionen involverede, at han købte en CD med russisk militærmusik – »Den hellige krig« af komponisten Aleksandr Aleksandrov. Festivalhøjtalere blev organiseret af hans svigersøn, tidligere programchef på Radio24syv Mikael Bertelsen, som i sidste uge lavede radio på Radio Lejet, der sendte live fra Asger Aamunds have.

»Da klokken var omkring 9.30, hvor de prøvede at bekæmpe deres hovedpine derinde, fyrede vi den russiske »Den hellige krig« af, som er meget aggressiv. Det hjalp i hvert fald, for de næste nætter og indtil nu har der været stille og roligt, og der har ikke været larm om natten,« siger Asger Aamund.

Lyder opfordringen ligefrem ligefrem, at folk bør tage »Den hellige krig« i brug?

»Det må de jo selv om, og folk har forskellige forhold til deres naboer, og det er klart, at hvis de i forvejen er på kant, gør sådan en aktion det jo ikke bedre. Nu har jeg et rigtig godt forhold til mine naboer, så jeg tror, at dem, der var mål for denne handling, har forstået budskabet,« siger han.

Flere medier, herunder Berlingske, har i den seneste tid sat fokus på larm og støj i bybilledet. Flere mener, at generne er forværret på grund af coronarestriktionerne, som blandt andet holder værtshuse og barer lukket efter klokken 12 om natten.

Visse steder i landet er der sket en fordobling af anmeldelserne af såkaldt »musik til ulempe« i forhold til 2019, viser tal fra Rigspolitiet.

I juni sidste år var der 1.679 anmeldelser i samtlige 12 politikredse. I år er antallet 3.915.

Asger Aamund er ikke plaget af støjen i øvrigt, og han kan godt forstå de unge, siger han.

»Jeg har forståelse for, at der er én uge, hvor de unge erobrer Lejet. Det er utrolig populært, og det er rigtig fint, at de har den uge. De unge har glædet sig så meget til Musik i Lejet, at de holder den fest, de alligevel skulle have holdt nede på festpladsen, i haverne.«

Roen har nu sænket sig over Tisvilde, siger Asger Aamund, som mener, at der nok er tale om et engangsfænomen. Skulle det ikke være tilfældet, afviser han ikke, at der kan komme flere »aktioner«.