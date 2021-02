Anklageskrift afslører: Dette er den tidligere drabschef Jens Møller Jensen tiltalt for

Den tidligere drabschef ved Københavns Politi og manden bag opklaringen af mordet på journalisten Kim Wall, Jens Møller Jensen, er blevet tiltalt for fire forhold.

Tre af forholdene handler om, at Jens Møller Jensen ifølge anklageskriftet »med forsæt til at skaffe sig uberettiget vinding« har brudt sin tavshedspligt i en række afsluttede straffesager. Sagerne er omtalt i en række kapitler i drabschefens meget omtalte bog fra 2018 »Opklaret – Drabschefens erindringer«.

Jens Møller Jensen har onsdag ifølge Ritzau afvist at fortælle, i hvilke konkrete sager han ifølge anklageskriftet har brudt loven. Men af anklageskriftet fra Statsadvokaten i København, som Berlingske har fået aktindsigt i, fremgår sagerne.

De tre konkrete kapitler, hvori Møller anklages for at have brudt sin tavshedspligt, beskriver sagerne »Kondiløberen«, »Morfar-sagen« og sagen om »Amagermanden«.

FAKTA Paragrafferne Jens Møller Jensen bør ifølge anklageskriftet idømmes bødestraf. Jens Møller Jensen er i tre forhold tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 2, jf. stk. 1. Og hvis dette bortfalder straffelovens § 264 d, stk. 1. Det sidste forhold er for overtrædelse af straffelovens § 155, 1. pkt.. Jens Møller Jensen nægter sig skyldig.

Ved kapitlet om »Morfar-sagen«, hvor en dengang 67-årig mand skød og dræbte en advokat og sårede sin tidligere svigersøn i Fogedretten i København, fremgår i anklageskriftet eksempelvis følgende passager:

»Vi ved at skuddet gik igennem hælen på ekssvigersønnens højre fod.«

»Obduktionen blev foretaget næste dag og viste at advokaten blev skudt tre gange. Det ene skud ramte i ryggen og gik direkte i hjertet.«

»Noget af det paradoksale var, at den dræbtes kone, da hun blev underrettet, med det samme sagde: »Jeg ved hvem der har gjort det.««

Nægter sig skyldig

Det fjerde forhold drejer sig om, at Møller ifølge anklageskriftet har misbrugt sin stilling, fordi han skulle have foretaget ti opslag i Polsas, der er politiets sagsbehandlingssystem.

Opslagene er jævnfør anklageskriftet sket uden tjenstlig anledning og har drejet sig om sagerne om »Øbromanden« og »Kondiløberen«, som begge er omtalt i »Opklaret – Drabschefens erindringer«.

Den tidligere drabschef bør ifølge anklageskriftet idømmes en bødestraf.

Jens Møller Jensen ønsker ikke at kommentere denne artikel. Men Ritzau talte onsdag med Møller, der til nyhedsbureauet fortalte, at han var blevet tiltalt for fire forhold. Han afviste dog som nævnt ifølge Ritzau at komme nærmere ind på, hvad sagerne konkret drejede sig om.

»Jeg kan sige, at jeg nægter mig skyldig i alle forhold. Jeg mener ikke, at jeg har brudt min tavshedspligt,« lød det fra Jens Møller til Ritzau:

»Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over at komme i denne her situation. Det havde jeg ikke regnet med, da jeg startede på bogen. Men hvis jeg har overtrådt noget, så må jeg ligesom alle andre stå til regnskab for det.«

Skar sider ud af bog

Berlingske har i 2018 kunnet fortælle, at Politikens Forlag, der udgav »Opklaret – Drabschefens erindringer«, måtte skære sider ud af allerede trykte bøger i forbindelse med udgivelsen.

Af en bisætning i den trykte bog fremgik således en ukendt detalje i sagen om gerningsmanden bag terrorangrebet på Krudttønden og den jødiske synagoge i 2015.

I et ukendt antal trykte eksemplarer af bogen fremgik det altså, at den afdøde terrorist Omar El-Hussein i ugerne før terrorangrebet på Krudttønden den 15. februar 2015 »havde … forsøgt at leje en lejlighed lige over for bygningen«.

Oplysningen havde ikke tidligere været offentligt kendt, og den understregede ifølge ekspert, at terrorangrebet ikke var tilfældigt, men nøje planlagt.

Oplysningen står på side 198, men ikke i alle bøgerne. I et ukendt antal eksemplarer var siden revet ud – og nye blade uden oplysningerne blev klistret ind. Slog man op på side 198 i de eksemplarer, der blev sendt til Berlingske, sås tydeligt stumper fra den afrevne side.

Men de fjernede sider fra bogen er altså ikke noget, statsadvokaten har hæftet sig ved i anklageskriftet.

Den tidligere drabschef stoppede i politiet i 2019 og er nu politi- og retskommentator på TV 2. Derudover ejer han – sammen med blandt andre journalist Stine Bolther, der også er medforfatter på førnævnte bog – forfatter- og foredragsvirksomheden True Crime Agency.