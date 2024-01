Anklagere kræver 10 år til tre flygtninge for terrorstøtte og spionage

Den iranske by Ahvaz i det sydvestlige Iran har jævnligt været scene for bombeangreb. Der bor mange arabere i området, og bevægelsen ASMLA bekæmper det iranske styre. Tirsdag er tre mænd fra ASMLA, der boede i Ringsted, fundet skyldige i at have støttet blodige angreb. Billedet er fra 2006, hvor en bank og et regeringskontor blev bombet. (Arkivfoto). Fold sammen

Læs mere