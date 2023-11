Anklagemyndighed vil have afsat 18 retsdage til Emilie Meng-sag

Der skal foreløbigt afsættes 18 dage i Retten i Næstved til at føre sagen, der blandt andet omhandler drabet på Emilie Meng.

Det skriver Anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Der er endnu ikke rejst tiltale mod den 32-årige mand, der er sigtet for drabet på Emilie Meng. Han er også sigtet for at have forsøgt at bortføre og voldtage en 15-årig pige ved en efterskole i Sorø og for at have kidnappet og voldtaget en 13-årig pige i april 2023.

Men for at forkorte tiden, der kommer til at gå mellem en eventuel tiltalerejsning, og til at retssagen kan gå i gang, har man anmodet om allerede nu at få reserveret nogle dage i retten, lyder det.

Anklagemyndigheden vil have afsat 18 retsdage efter 1. april næste år.

- Der er tale om en omfangsrig sag, der vedrører flere forurettede. Det er helt normal praksis, at vi beder retten om en forhåndsberammelse i større sager, også selv om vi ikke har taget endeligt stilling til tiltalespørgsmålet, siger specialanklager Susanne Bluhm i pressemeddelelsen.

Anklagemyndigheden kalder hele sagen for "Kirkerupsagskomplekset" i sin pressemeddelelse mandag. Anmodningen om det, der formelt hedder en forhåndsberammelse, er fremsendt i samråd med den 32-åriges forsvarsadvokat, oplyser anklagemyndigheden.

Den 32-årige mand har været varetægtsfængslet, siden han i april blev anholdt i forbindelse med bortførelsen af den 13-årige pige, som politiet fandt i mandens hjem.

I forlængelse af anholdelsen i april foretog politiet en efterforskning af andre sager, og det førte til, at manden også blev sigtet for drabet på Emilie Meng og i sagen fra Sorø.

Den 32-årige har flere gange frivilligt valgt at forlænge varetægtsfængslingen.

/ritzau/