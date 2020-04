Anders og andre forældre presses til at holde deres børn hjemme: »Jeg blev ringet op en pædagog, der bad om, at vi trak vores behov for pasning tilbage«

Det lød lovende, da Københavns Kommune i sidste uge skrev, at man var »godt på vej mod en genåbning« af de københavnske daginstitutioner.

Kommunen har løbende spurgt til forældrenes pasningsbehov, og de overordnede tal for København har vist, at der samlet set var flere pladser tilgængelige, end forældrene havde behov for. Med andre ord har det ikke set ud til, at der var et generelt problem, selv om kun halvdelen af alle daginstitutionspladser var åbne.

»Lige nu har vi lidt flere pladser, end forældrene har udtrykt behov for,« siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen onsdag til Berlingske. De seneste tal viser, at det forældreoplyste behov er 16.730 daginstitutionspladser, mens 17.610 pladser er åbne. Visse steder mangler dog pladser, særligt på Østerbro og i Indre By, erkender han.

Søndag meldte kommunen ud, at »alle forældre opfordres til at melde deres pasningsbehov ind uge for uge – de må ikke holde igen, vi skal kende deres behov for at kunne planlægge og prioritere bedst muligt.«

Forældre, som Berlingske har talt med, har en anden historie.

De fortæller, at de har meldt ind, at de har behov for pasning. Men derefter er de blevet presset af daginstitutionen til at melde fra igen.

Det skaber usikkerhed om de tal, som Københavns Kommune har fremvist, hvor det, med en enkelt undtagelse, har set ud til, at pasningsbehovet overordnet set var lavere end antallet af åbne pladser.

Københavns Kommune har erkendt, at det kunne være en fejlkilde til tallene for pasningsbehovet, at nogle forældre holdt sig tilbage. Men nu fortæller en række forældre altså, at daginstitutioner direkte beder forældre om at ændre deres behov. To af dem har valgt at stå frem i Berlingske.

På Østerbro i København sidder Anders Rytsel, der har sin dreng på tre år og sin pige på fem år i en udflytterbørnehave. Han blev ringet op fredag eftermiddag i sidste uge.

»Jeg blev ringet op en pædagog, der aktivt bad om, at vi trak vores behov for pasning tilbage og satte behovet til »fri«. Og det følte jeg mig presset til at gøre«, siger Anders Rytsel.

Han endte med at gøre, som han blev bedt om. Hans barn har nu såkaldt pasningsorlov indtil 30. april.

»Så derfor afspejler det jo ikke det reelle behov nede i institutionen og den liste, som borgmesteren turnerer rundt med, når han siger at pladserne nogenlunde passer behovet. Det er jo klart, når man bliver bedt om at trække sit behov tilbage,« siger Anders Rytsel, der ikke retter en kritik af det enkelte dagtilbud, men mod kommunens genåbning og udmeldinger.

Han arbejder i et pensionsselskab og har mulighed for at møde op på sit arbejde. Men han og hans kone er nødt til at arbejde hjemme for tiden.

Onsdag i denne uge fik han besked om, at daginstitutionen også har få pladser i den kommende uge. Denne gang vil han holde fast i sit pasningsbehov. For som tingene er nu, går den træge genåbning både ud over familielivet og effektiviteten på arbejde.

»Jeg arbejder dårligere. Jeg arbejder længere ved at starte tidligere og slutte senere. Det går så ud over familiesamvær. Når vi har puttet børnene, så sætter både min kone og jeg os til at arbejde. Det gjorde vi ikke før. Så på den måde slider det på familien, at vi er i den her pressede situation,« siger Anders Rytsel, der har klaget til borgmesteren og foreløbig har fået svar fra en visitationschef, der beklager situationen.

Anders Rytsel har en dreng på tre år og en pige på fem år. Desuden har han en otteårig pige i 1. klasse. Hun er hjemme én hverdag om ugen, fordi skolen ikke kører normalt endnu.

Frygtede, at oplysninger ville blive misbrugt

36-årige Line Ahlstrand bor på Vesterbro og har en datter på tre år, der går i børnehave på Islands Brygge. I sidste uge fik hun og andre forældre en e-mail, som Berlingske har set, fra den pædagogiske leder om, at daginstitutionen »desværre stadig har for mange børn tilmeldt pasning i de kommende to uger«. Lederen opfordrede derefter forældre, der ikke levede op til et af tre kriterier til at »gå ind i appen («KbhForældre«, red.) og ændre jeres behov«. De tre kriterier er, om man har et samfundskritisk job, for eksempel ansatte i sundhedssektoren, eller har børn i »udsatte positioner« eller skal møde op på arbejde.

Denne besked er sendt af en københavnsk daginstitution til forældrene.

Line Ahlstrand anerkender, at det er fornuftigt, at nogle samfundsgrupper prioriteres før andre.

»Men vi har jo også et pasningsbehov. Vi arbejder jo,« siger Line Ahlstrand, der er ledelseskonsulent i det offentlige og for tiden arbejder hjemme.

Da hun frameldte pasningsbehovet, var hun bange for, at oplysningerne ville blive misbrugt af kommunen til at tegne et misvisende billede af, at forældrebehovet overordnet blev dækket.

»Jeg synes, at det er en problematisk løsning, at jeg skal gå ind og ændre det, for jeg har jo tilkendegivet et reelt behov,« siger Line Ahlstrand.

Hun retter ikke skytset mod daginstitutionen, men mod Københavns Kommune. Hun er frustreret over situationen, over den manglende plads, og at oplysninger, såsom forældrenes reelle behov, holdes skjult.

»Det her med misvisende registreringer af pasningsbehovet får mig op i det røde felt. Nu sidder de og trækker data inde i forvaltningen, men de data passer jo overhovedet ikke. Min datter holder jo ikke ferie. Det er jeg blevet bedt om at registrere sådan, så de kan håndtere situationen administrativt. Jeg har fået at vide, at jeg skal ændre det til ferie, at fordi jeg ikke lever op til de kriterier, så kan de ikke passe mit barn.«

Hendes datter har orlov frem til 11. maj, og derefter ved Line Ahlstrand ikke, om hun kan få plads.

Formanden for Københavns Forældreorganisation, Julie Kyndesgaard, har tidligere sagt til Berlingske, at forældrenes indmeldte pasningsbehov ikke er udtryk for deres egentlige behov.

Københavns Kommunens opfordring i syvpunktsplanen fra søndag vækker undren hos både Line Ahlstrand og Anders Rytsel. Her opfordres forældrene som nævnt til ikke at holde deres behov tilbage.

»Det var ikke det indtryk, jeg fik, da jeg talte med pædagogen,« siger Anders Rytsel.

Line Ahlstrand er også kritisk over kommunens udmelding.

»Hvad er det for en udmelding? Det hænger jo ikke sammen med virkeligheden. Jeg har jo indmeldt mit behov, men er blevet presset til at lade mit barn holde fri. Jeg har ikke tillid til dem. De siger i pressen ting, der lyder godt, men det forvaltes anderledes.«

Berlingske har blandt andet spurgt Københavns Kommune, hvordan kommunen forholder sig til, at nogle forældre presses til ikke at melde pasningsbehov ind, om kommunen har kontaktet institutionerne og bedt dem om ikke at opfordre forældrene til at trække deres behov tilbage, og om man som forældre skal stå fast på, at man har et behov, hvis man bliver presset. Kommunen har ikke besvaret spørgsmålene, men børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen oplyser følgende:

»Lige nu har vi lidt flere pladser, end forældrene har udtrykt behov for. Og der møder cirka 25 procent færre børn op, end der er udtrykt behov for. Men det er skævt fordelt. Derfor er der nogle institutioner, der mangler pladser, særligt i Indre by og på Østerbro. Vi knokler for at finde lokale løsninger i samarbejde med foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner, der kan give ekstra kvadratmeter til de institutioner, som mangler pladser.«