Amerikanske medier melder om iskoldt forhold og hårde ord mellem Trump og Pence

USAs vicepræsident bliver i disse timer og i disse dage fremstillet i amerikanske medier som en mand, der gennem fire år har måttet gå på listefødder i hælene på en præsident, der kunne vende sig mod ham hvert øjeblik, hvis han afveg fra kursen.

Det har Mike Pence ikke gjort indtil for ganske nylig.

Men nu er præsident Trump ifølge medierne rasende på Pence, efter at vicepræsidenten afslog at omgøre resultatet af præsidentvalget i 2020.

Donald Trump håbede på, at Mike Pence ville træde i karakter og bruge sin magt til at underkende resultatet. Det var han faktisk overbevist om, at Pence ville gøre, sagde han ved et vælgermøde.

»Jeg håber, at vores glimrende vicepræsident – vores glimrende vicepræsident – kommer os til undsætning. Han er en alletiders fyr,« sagde Donald Trump ved et vælgermøde i Dalton i Georgia to dage før, at Mike Pence udsendte en officiel udtalelse.

»Selvfølgelig, hvis han ikke kommer os til undsætning, vil jeg ikke kunne lide ham helt så meget,« sagde Trump.

Patriot eller »pussy«

Pence var sat skakmat, for magten til at omgøre resultatet af et valg var og er – i modsætning til præsidentens påstande – overhovedet ikke en magt, vicepræsidenten besidder. Det gjorde Mike Pence det også klart i den officielle udtalelse.

Trump og Pence sås ifølge The New York Times ved flere møder, hvor Trump pressede hårdt på for at ændre vicepræsidentens mening.

The New York Times skriver, at Donald Trump ifølge to kilder med kendskab til møderne gik særdeles direkte til værks i sin kritik af Mike Pence.

»Du kan enten gå over i historien som patriot, eller du kan gå over i historien som en pussy (tøsedreng, red.),« sagde Trump ifølge avisens kilder.

Vreden mod Mike Pence har kunnet mærkes blandt Donald Trumps støtter, og lørdag måtte det sociale medie Twitter stoppe en populær opfordring, der spredte sig på mediet: »Hæng Mike Pence.«

Det Demokratiske Parti ønsker endnu en rigsretssag mod Donald Trump for at opildne til urolighederne i Washington, D.C., hvor demonstranter onsdag i sidste uge stormede Kongressen for at sætte en stopper for den endelige formelle godkendelse af Joe Biden som USAs næste præsident. Fem personer døde som følge af stormløbet.

Tirsdag besøgte Donald Trump sin grænsemur i Alamo i Texas, hvor han selv bragte udsigterne til en eventuel rigsretssag på banen.

»Ytringsfriheden er under angreb som aldrig før. Den 25. forfatningstilføjelse (der handler om utidig afskedigelse af en siddende præsident, red.) har nul risiko for mig,« sagde Donald Trump.