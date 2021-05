Amerikansk storbank med forudsigelse: Her er de vilde job, der kommer til at præge fremtiden

Turistguide i rummet eller genetisk AI-biolog?

Den amerikanske storbank Bank of America har netop udgivet en ny rapport, hvor bankens specialister ser nærmere på fremtidens job.

Det skriver det amerikanske medie CNBC.

Specialisterne bag rapporten konkluderer, at fremtidens arbejdsmarked især vil være præget af kunstig intelligens og »internet of things« (IoT).

Rapporten henviser også til et estimat fra organisationen World Economic Forum. Organisationen peger på, at op mod to tredjedele af de børn, der starter i skole i dag, potentielt kan ende i job, der slet ikke eksisterer i dag.

Fremtidens arbejdsmarked kan med andre ord se markant anderledes ud, end det gør i dag.

Med udgangspunkt i rapportens konklusioner udpeger rapportens hovedforfatter, aktiestrategen Flex Tran, en række potentielle beskæftigelser, som formentlig kommer til at præge fremtidens arbejdsmarked.

Her er listen:

Turistguide i rummet: Flex Tran peger på, at interessen for rumrejser er stigende. Det vil i fremtiden skabe en øget efterspørgsel efter folk, der blandt andet kan stå for sikkerheden ombord.

Fritidsplanlægger: Data fra World Economic Forum peger på, at automatiseringen vil frigive mere fritid til mennesker. De vil dermed efterspørge arbejdskraft, der kan planlægge, hvad de skal bruge deres fritid på.

Laboratoriekødforsker: Kunstigt kød kræver færre ressourcer at producere og kan derfor være et af værktøjerne til afhjælpe klimaforandringerne. Ifølge Flex Tran vil der derfor være brug for forskere, der kan producere kød i laboratorier.

Virtuel reality-influencer: Mange har mødt en såkaldt influencer på de sociale medier, hvor vedkommende anbefaler eller reklamerer for forskellige produkter. Disse influencere kan du måske også møde i fremtiden, når du tager VR-brillerne på, vurderer Flex Tran.

Genetisk AI-biolog: Betegnelsen er nok ukendt for de fleste danskere, men den dækker over et voksende område inden for sundhedsteknologi, som gør forskere i stand til at ændre på menneskets dna og derved forhindre bestemte sygdomme.

Skovetableringsstrateg: Større omlægninger af landbrugsjord kan bidrage til at indfange kulstof fra atmosfæren, og det vil kræve folk, der ved, hvordan man omlægger til natur, forudser Flex Tran.

Klima-geoingeniør: Den globale opvarmning udgør en væsentlig problematik for verdens befolkning. Ifølge Flex Tran vil der derfor opstå en efterspørgsel på folk, der kan nedkøle jorden ved hjælp af forskellige teknologier.

Etisk algoritme-programmør: Robotter har ikke samme etik og moral som mennesker. Derfor vil der være behov for medarbejdere, der kan integrere etiske og moralske overvejelser i kunstig intelligens, vurderer Flex Tran.

Persondata-manager: Personlig data bliver i stigende grad udsat for hackerangreb. Det vil skabe et behov for specialister, der kan forhindre sådan nogle angreb.