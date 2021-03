Allan Morten Hansen troede, han skrev med »Jasmin«. Men en aften blev han afpresset til at betale 22.000 kroner

Allan Morten Hansen sad hjemme i stuen, da helvede brød løs.

Han slukkede alt lys i lejligheden, flyttede sine biler væk og rullede persiennerne ned.

Det skulle for alt i verden se ud, som om der ikke var nogen hjemme. For Allan Morten Hansen var – med sine egne ord – ved at skide i bukserne den aften.

Forinden havde han skrevet med en kvinde. Hun var blond, smuk og havde kastet om sig med smigrende ord. Både »flotte« og »frække« havde hun skrevet til ham.

Men klokken halv otte om aftenen, søndag den 20. september 2020, knækkede filmen.

»Den aften, hvor det hele lige vendte … Den aften vil jeg beskrive allermest som bare at være bange i fire en halv – ja, fem timer,« husker Allan Morten Hansen.

32-årige Allan Morten Hansen, der bor i Randers, blev sidste år afpresset. Med truslen om, at hans intime beskeder ville ryge ud til familie og venner, betalte han 22.000 kroner til kriminelle i løbet af en enkelt aften.

Denne type af forbrydelse kaldes sextortion. Antallet af anmeldelser og tiltaler af samme art brager frem, som Berlingske har kunnet beskrive i flere artikler.

Bagmændene er – eller påstår at være – i besiddelse af intimt materiale af offeret – enten i form af billeder eller video.

Det bliver efterfølgende brugt til at presse offeret til at sende yderligere materiale, eller også kan det blive brugt til afpresning for økonomisk gevinst.

Jasmin

Allan Morten Hansens afpresser var ude efter penge.

Pludselig ville Jasmin have penge for alt muligt, og hun fordoblede beløbet hver gang, mens beskederne begyndte at blive truende, husker Allan Morten Hansen.

Og penge er ofte motivet bag forbrydelsen, når offeret bag skærmen er en mand, fortæller Lars Mortensen, centerchef og politiinspektør ved Rigspolitiets Nationalt Cyber Crime Center (NC3), der håndterer sager om sextortion.

Allan Morten Hansen blev skilt i sommeren 2020. Efter lidt tid begyndte han at savne nærvær fra det modsatte køn. Og sex. Så han fandt det bedste billede frem af sig selv og oprettede en profil på online-datingsiden sexhunter.dk.

Én af kvinderne på siden så godt ud, syntes Allan Morten Hansen, og hun havde sit Snapchat-navn stående frit fremme.

»Nå, det var da fint,« tænkte han og tilføjede hende på Snapchat. På den måde kunne de let sende billeder, videoer og beskeder til hinanden.

Beskeder blev der sendt. Men ret hurtigt stod det klart for Allan Morten Hansen, at hun var prostitueret. »Hun solgte kun ydelser,« som han siger. Så han lod samtalen ebbe ud. Det var ikke lige dét, han søgte.

Kvinden, der kaldte sig Jasmin, blev imidlertid ved med at tage kontakt i de efterfølgende uger.

»Hej« skrev hun tit og tilføjede en blomster-emoji. En dag spurgte hun, om Allan Morten Hansen havde tænkt mere over et intimt møde.

»Dertil svarede jeg vist noget i retning af, at det havde jeg da. Men jeg lavede lidt sjov med, at jeg var jomfru på det område. Men jeg skulle slet ikke være nervøs ved noget, skrev hun; hun skulle nok tage sig godt af mig,« siger han.

Til sidst tænkte han, »nå ja, hvad kan der ske«, så de aftalte at mødes søndag den 20. september klokken 20 hos hende. Han betalte 350 kroner i depositum, og så ville han få adressen senere.

Men adressen fik Allan Morten Hansen aldrig. Derimod fik han kolde fødder. Et eller andet inde i ham gjorde, at aftalen føltes forkert. Så han aflyste på dagen klokken 17.

»Det var fair,« svarede kvinden, da han aflyste. Han åndede lettet op og tænkte, at alt var godt.

Men et par timer senere blev han bange. Meget bange.

350 kroner. 1.400 kroner …

Allan Morten Hansen var netop kommet retur fra fitnesscenteret, da en besked tikkede ind på hans Snapchat klokken halv otte den aften.

»Allan,« startede beskeden.

Det var kvinden, der skrev. Hun ville have, at han betalte hende yderligere 350 kroner for spildt arbejdstid.

»Hun drev jo en forretning, skrev hun og spurgte, om jeg syntes, det var i orden med en kompensation for tabt tid. I starten, når man ikke ved bedre, så kan man godt lidt forstå det. Så det indvilgede jeg i,« husker Allan Morten Hansen.

Så han åbnede MobilePay, overførte 350 kroner og tænkte atter, at alt var godt. Det var det bare ikke.

Pludselig ville hun have penge for alt muligt, og hun fordoblede beløbet hver gang, mens beskederne begyndte at blive truende, husker han.

Så han overførte 700 kroner. 1.400 kroner …

Truslen

Henad klokken 22 den søndag aften kulminerede det.

Allan Morten Hansen lå i sofaen, da han igen fik en besked fra Jasmin. I beskeden stod navnet på hans ekskone. Derpå fulgte beskeder med navnene på hans søster, hans mor og nogle venner. Deres fulde navne.

Med lynets hast rejste Allan Morten Hansen sig fra sofaen. Hans hjerte galoperede, mens hans øjne gled ned over listen med navne. Han havde altid haft sin Facebook-profil lukket, så det skræmte ham, at Jasmin havde fundet frem til hans nærmeste.

Med listen fulgte en trussel:

Hvis han ikke overførte 2.800 kroner med det samme, sendte Jasmin hele korrespondancen mellem de to ud til dem på listen. Hans allernærmeste ville på den måde blive klar over, at han havde været tæt på at købe sex.

»Så står man der som 32-årig mand og er ved at skide i bukserne faktisk. For beskederne skulle da for alt i verden ikke ud. Selvom – set bagefter – der aldrig har været skrevet noget grænseoverskridende; ikke noget mere privat, end hvad et kærestepar ville skrive til hinanden,« siger han.

Hvorfor tænkte du, at jeres beskeder for alt i verden ikke måtte komme ud?

»Det var bare flovt. Jamen, skam. Det handlede ikke så meget om, hvad folk ville tænke. Og så alligevel: 'Nå, men ham Allan, han ville have haft sex med en prostitueret.' Det ville jeg alligevel ikke have på mig. Der er nok mange mænd, der gør det til hverdag, men jeg ville ikke være en af dem.«

»Tre-fire fyre uden for min dør«

Med dirrende hænder overførte Allan Morten Hansen pengene. Denne gang som en straksoverførsel via banken, for hans grænse for daglige overførsler på MobilePay var nået.

Han gik hvileløst rundt i lejligheden på første sal. Hvis Jasmin havde fundet frem til hans nærmeste, var hun helt klart ferm med en computer.

»Havde hun så også fundet frem til min adresse,« spurgte han sig selv. Han havde altid haft hemmelig adresse, men hun boede jo i Randers, havde hun fortalt. Så frygten greb fat i ham.

Han gik ud af lejligheden, flyttede både firmabilen og sin personbil langt væk. Tilbage i lejligheden låste han døren, rullede alle persienner helt ned og slukkede lyset:

»Jeg var vitterligt bange for, at hvis jeg ikke gjorde, som der blev sagt, så stod der pludselig tre-fire fyre uden for min dør, som var større end mig. Fordi jeg troede jo fuldt og fast på, at det var en person, der boede lige ude omkring Randers, og at personen havde fundet frem til, hvor jeg boede.«

»Bagefter kan man godt tænke, 'for helvede, Allan, hvor voksen er det lige, du er?' og sådan noget. Men jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg gjorde det.«

Netbanken sagde stop

I mørket fortsatte pengeafpresningen. Truslen om, at beskederne blev delt – og frygten for, at nogen troppede op ved hans dør – var så skrækindjagende, at Allan Morten Hansen overførte penge igen og igen.

Til sidst sagde banken stop. Han havde overført de 10.000 kroner via Netbank, som var hans daglige grænse.

Klokken var 23.30. Truslen hang stadig over hans hoved, og han kunne ikke sende de knap 3.000 kroner, der blev bedt om. Han var ved at gå ud af sit gode skind.

Jasmin bad om hans NemID, så hun kunne tage et lån i hans navn og på den måde få fat i penge via en anden bank. Det var alligevel for galt, syntes Allan Morten Hansen.

Han satte en alarm til klokken 00.00. Klokken 00.01 om mandagen overførte han penge. Hun bad igen om mere. Og så satte han hælene i.

»Jeg fik bare nok. Der var gået så mange timer, så jeg skrev til hende, at hvis hun ville sende noget, så kunne hun bare gøre det. Folk ville nok grine ad mig, men skidt nu med det,« husker Allan Morten Hansen.

22.000 kroner

Stik imod Allan Morten Hansens forventning mødte Jasmin hans udmelding med tavshed. Beskederne delte hun aldrig. Mandag delte Allan Morten Hansen selv ud af sin oplevelse. Han lagde kortene på bordet over for sin ekskone, søster og mor.

»De grinede bare ad mig. På den gode måde. Så det var en mild modtagelse,« husker han.

Han nåede at sende 22.000 kroner til afpresseren den søndag aften.

»Bagefter kan man godt tænke, 'for helvede, Allan, hvor voksen er det lige, du er?' og sådan noget. Men jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg gjorde det. Det var nok den der flovhed og nervøsitet for, hvad der kunne ske for en.«

Hvorfor lod du ikke bare være med at sende pengene?

»Det har jeg også spurgt mig selv om. Det kan jeg ikke svare dig på. For havde jeg ikke gjort det og i bedste tilfælde bare slettet hende på Snapchat, så var det aldrig sket.«

Drømmer om Lamborghini

Dagen efter afpresningen meldte Allan Morten Hansen Jasmin til politiet for trusler og pengeafpresning. Østjyllands Politi bekræfter over for Berlingske, at de har modtaget anmeldelsen.

Politiet har, ifølge Allan Morten Hansen selv, senere fortalt ham, at der slet ikke fandtes nogen »Jasmin«. Det var sandsynligvis professionelle bagmænd, der narrede ham.

Han krydser nu fingre for, at han en dag ser sine penge igen. Og hvis det er kriminelle bagmænd, der skovler millioner ind på den her måde, så kan det være, de kører Lamborghini, joker han:

»Så ville det da være fint, hvis jeg fik sådan én i erstatning.«

Imens håber Allan Morten Hansen, at andre kan lære af hans historie. For det var en surrealistisk og frygtelig aften, som han ikke håber, at andre skal gennemleve:

»Og så kan du spørge mig, hvad jeg har lært af den aften? Det ved jeg ikke, for at være ærlig. Nok, at man skal være kritisk og opmærksom på internettet.«